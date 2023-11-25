Прокачка газа осуществляется по газопроводу «Сила Сибири».

В то время как европейские страны в связи с санкциями резко сократили потребление российского газа, сотрудничество России с Юго-Восточной Азией, и в частности с Китаем, продолжает укрепляться.

Как сообщает официальный Telegram-канал «Газпрома», 23 ноября были установлены рекордные показатели по поставкам «голубого топлива» в Китай по газопроводу «Сила Сибири» за сутки.

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Источник фото: Газпром трансгаз Томск

Сообщается, что со стороны китайских коллег был запрошен объём газа сверх контрактных нормативов, и «Газпром» полностью удовлетворил их суточные запросы.

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Так как потребление газа восточными партнёрами России только растёт, в будущем планируется ввод в эксплуатацию газопровода «Сила Сибири-2», который свяжет газотранспортные системы РФ и Китая и пройдёт по территории Монголии.