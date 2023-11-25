Об этом рассказал представитель Сбербанка

Споры о подлинности высадки американцев на поверхность Луны длятся уже не один десяток лет, а новые результаты исследований фотографий миссии, произведённые нейросетью Google, могут ещё больше обострить прения.

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Источник фото: NASA

Как заявил представитель Сбербанка Николай Герасименко на конференции, посвящённой искусственному интеллекту, американская нейросеть, изучив фотографии лунной миссии США, пришла к выводу, что объекты на снимках являются поддельными, что ставит под сомнение их подлинность, сообщает издание РИА Новости.

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В свою очередь сенатор РФ Алексей Пушков в своём Telegram-канале отметил, что ряд специалистов и ранее высказывал сомнения в подлинности фотографий лунной миссии NASA, а выводы американской нейросети ещё более утвердили мнение этих экспертов по данному вопросу.