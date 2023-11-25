В России говорят о необходимости жёсткого контроля в данном вопросе

Европейские страны проявили заинтересованность в поднятии со дна бассейна Балтийского моря обычных и содержащих отравляющие вещества боеприпасов, которые оказались там в период двух мировых войн. Но Россия видит в этом угрозу — как отмечает высокопоставленный чиновник МИД РФ Сергей Беляев в разговоре с изданием Лента.ру, непрофессиональные действия со стороны ряда западных организаций, в том числе НАТО, могут привести к негативным последствиям.

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Источник фото: РИА Новости / Константин Богданов

Также он добавил, что для обсуждения вопросов, касающихся поднятия опасных боеприпасов со дна Балтики и очистки от них акватории моря, следует привлечь страны, состоявшие в антигитлеровской коалиции, в том числе Россию.

Высшие чины ЕС выражают интерес к данной программе и призывают поддержать правительство Германии, давшее добро на разработку специального устройства, предназначенного для сбора и дальнейшей утилизации химоружия.

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Отмечается, что только за последний год Второй мировой войны в Балтийское море было сброшено примерно четыре десятка тысяч тонн боеприпасов, содержащих боевые отравляющие вещества, в том числе иприт, мышьяк, фосген и табун. По мнению ряда учёных, это несёт большую опасность для обитателей Балтийского моря и людей, которые употребляют в пищу балтийские морепродукты.