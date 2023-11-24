Все дело в ошибке энерготрейдера.

На фоне роста стоимости энергоносителей в европейских странах жители одного из сопредельных с Россией государств сегодня (24 ноября) были приятно удивлены своеобразным «подарком» от норвежского энерготрейдера.

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Источник фото: РИА Новости

По данным Bloomberg, около 20 % граждан Финляндии неожиданно для себя обнаружили, что сегодняшняя стоимость электроэнергии для них стала равна нулю — всё дело в ошибочных действиях на торгах сотрудников компании Kinect Energy AS, в результате чего цена на электрическую энергию на бирже стала резко отрицательной, позволив части финнов, покупающих электроэнергию по биржевым ценникам, пользоваться этими благами бесплатно на протяжении сегодняшнего дня.

Интересно отметить, что потребление электрической энергии в Финляндии за этот период повысилось на 9 %, несмотря на увещевания со стороны национального энергетического регулятора Fingrid Oyj — судя по всему, предприимчивые финны воспользовались ситуацией, чтобы вдоволь зарядить свои электрокары и гаджеты, а также обогреть дома.

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Сообщается, что данная оплошность обойдётся Kinect Energy AS в кругленькую сумму, составляющую от 30 до 50 млн евро. Инициировано расследование данного инцидента контролирующими органами.