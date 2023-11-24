Кроме того, в строй введены новые Су-35С.

Ведущее предприятие оборонного комплекса России в лице Объединённой авиастроительной корпорации, которое специализируется на разработке и выпуске новейшей авиационной техники для ВКС, отчиталось о поставке в соответствии с графиком следующей партии самолётов и раскрыло свои дальнейшие планы.

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Источник фото: РИА Новости

По словам представителя ОАК, которые приводит издание ТАСС, к концу года предполагается поставка новой партии истребителей пятого поколения Су-57 в Вооружённые силы России. Кроме того, совсем недавно состоялась плановая передача самолётов Су-35С Воздушно-космическим силам РФ.

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Также было отмечено, что сотрудники отрасли, понимая всю возложенную на них ответственность, прилагают все усилия, чтобы в срок и с надлежащим качеством передавать новую технику для эксплуатации в войсках.