По словам ЦАХАЛ, группировка ХАМАС несёт ответственность за нападение на израильские города.

Несмотря на временное перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС, начавшееся сегодня в 8:00 по МСК, по словам представителя ЦАХАЛ, несколько израильских городов были обстреляны со стороны сектора Газа спустя всего пятнадцать минут после его начала, передаёт издание Newsweek.

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Источник фото: РИА Новости, AP Photo / Hatem Moussa

По сообщению израильской армии, в 8:15 по МСК в районе южных окраин Израиля была замечена ракета, двигавшаяся в направлении израильской территории. К счастью, её удалось перехватить в воздухе — о каких-либо жертвах и разрушениях в результате данного инцидента не сообщается.

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При этом ни одна из группировок пока что не взяла на себя ответственность за этот враждебный акт, но Израиль подчёркивает, что ответственность за атаки на израильские города всё равно будет нести палестинская группировка ХАМАС как самая влиятельная в регионе.