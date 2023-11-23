США, Израиль и Китай уже разрабатывают автономные системы вооружения.

На фоне развития возможностей искусственного интеллекта и роли БПЛА в современных вооружённых конфликтах ряд стран приступил к усиленной разработке автономных систем, не требующих вмешательства оператора, что вызывает озабоченность у мировой общественности, сообщает издание The New York Times.

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Источник фото: Чемпионат.com

Отмечается, что международные юридические нормы в отношении автономных систем вооружения ещё не разработаны, а страны, участвующие в создании такого оружия, не спешат поддерживать инициативы по их введению, либо предлагают слишком мягкие нормы.

В США активно разрабатывают собственные системы вооружения с искусственным интеллектом, которые смогут действовать в автономном режиме и принимать решения на поле боя самостоятельно, и не видят преград на пути к её внедрению в обозримом будущем. Специалисты Израиля и Китая также активно ведут работы в данном направлении.

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Государства же, не обладающие подобными технологиями, бьют тревогу, так как опасаются бесконтрольного применения данных разработок, поэтому выступают за ощутимое ограничение использования этого типа оружия.