Об этом рассказал профессор одного из университетов.

Некоторые представители дикой природы могут нанести существенный вред людям — в список опасностей специалисты включают и суперкабанов, которые появились из-за необдуманных действий правительства Канады, поощрявшего разведение свиней на фермах несколько десятков лет назад, после чего свернуло свою программу, вынудив фермеров выпустить большое количество домашних животных на волю, где они, скрестившись с дикими представителями своего вида, принесли потомство, отличающееся более внушительными размерами и степенью выживаемости.

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Источник фото: Аргументы и Факты, Pixabay

По мнению профессора Университета Саскачевана Райана Брука, слова которого приводит издание New York Post, суперсвиньи несут повышенную опасность для людей, каждый год принося ущерб на миллиарды долларов, и в скором времени пострадать от действий диких животных может не только Канада, но и США — в настоящий момент большое количество суперсвиней замечено на границе двух государств.

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Специалист отмечает, что привычные способы борьбы на суперкабанов не действует, не снижая их популяцию, поэтому к диким животным необходимо применять особые меры.