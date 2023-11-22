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Учёные выявили высокую эффективность работы искусственного интеллекта в режиме человеческого мозга
Функционирование в таком режиме позволяет быстро обрабатывать информацию.

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Новая структура, разработанная учёными, предполагает искусственную систему, воспроизводящую одну из вариаций человеческого мозга, только в довольно облегченном варианте.

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Источник фото: РБК, Midjourney 

Кембриджский университет выдвинул гипотезу, по которой в связи с физическим лимитом искусственный мозг начинает производить действия подобно разуму человека, и итоги этого исследования были размещены на страницах печатного издания Nature Machine Intelligence. 

Исследователи нашли взаимосвязь изменений в поведении искусственного интеллекта, который в подобных условиях ведёт себя как мозг человека, с тем лишь различием, что вместо настоящих нервных клеток применялись вычислительные блоки, где каждому из них в этой нейронной цепочке был предусмотрен отдельный целевой промежуток в этом искусственном пространстве, однако сложность состояла в том, что чем более протяжённым становилось расстояние между двумя блоками, тем медленнее информация доходила до нужной точки.

После этого система рационализировала задание движения, выбирая наикратчайшее расстояние до необходимой цели. Для локализации ограничений начали создаваться хабы, представляющие собой блоки, оснащённые развитой системой связи, предназначенные для передачи данных по сети. Наравне с этим появилась тонкая система кодирования, где один блок в состоянии кодировать одновременно несколько ответвлений лабиринта, что является отличительным признаком мозга высокоорганизованных существ.

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Учёные обнаружили, что в случае необходимости переработки достаточно объёмного количества вновь и вновь корректируемого материала, достичь лучших результатов можно только с помощью искусственного мозга, который сродни человеческому.

#новости #искусственный интеллект
Источник: nature.com
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