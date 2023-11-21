Режиссёром фильма может стать Эдвард Бергер.

Американская киностудия Universal Pictures намерена возродить свою кинофраншизу о Джейсоне Борне — об этом сообщает издание Deadline, ссылаясь на свои источники в киноиндустрии.

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Источник фото: Ведомости / OUTNOW.CH

Хотя в настоящий момент работа над картиной находится на начальном этапе, уже известен предполагаемый режиссёр, которым может стать оскароносный Эдвард Бергер. Кроме того, ожидается, что студия будет «охотиться» за исполнителем роли Джейсона Борна в четырёх частях франшизы актёром Мэттом Деймоном.

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К сожалению, о сюжете как таковом пока что ничего не известно, так как сценарий до конца не готов и всё ещё пишется и дорабатывается. При этом официальных комментариев со стороны Universal ещё не поступало.