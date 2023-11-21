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Россия продолжает совершенствовать свои стратегические ядерные силы для обеспечения безопасности страны: в своём недавнем заявлении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны России, министр обороны РФ Сергей Кужугетович Шойгу проинформировал о расширении ядерной триады, а именно её военно-морской составляющей.
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Источник фото: ТАСС / Пресс-служба ПО "Севмаш"
По словам министра, состав боевых кораблей, несущих на борту стратегическое ядерное вооружение, полностью обновлён современными образцами. Также он отметил, что ВМФ России пополнился АПК проекта «Борей-А» в количестве трёх единиц, а в скором времени Тихоокеанский флот должен получить на боевое дежурство АПЛ стратегического назначения «Император Александр III».
Помимо этого, в текущем году ожидается ввод в строй трёх подлодок, которые получат в своё распоряжение ракетные комплексы «Калибр».