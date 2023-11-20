Автоконцерн отчитался о своих успехах за год.

С момента возобновления своей работы в ноябре 2022 года автомобильный завод «Москвич» изготовил в общей сложности 31 тысячу автомобилей — об этом заявила представитель компании Татьяна Редько, сообщает издание РИА Новости.

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Источник фото: Москвич

Согласно приведенным данным, в общее число произведённых автомобилей входит четыре тысячи электрокаров «Москвич 3е», а также двадцать семь тысяч кроссоверов «Москвич 3» и седанов «Москвич 6» с ДВС.

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В производстве машин задействованы мощности бывшего автозавода «Рено Россия», который перешёл из собственности концерна Renault в руки правительства Москвы в прошлом году.