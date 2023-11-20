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Отечественная компания «АвтоВАЗ», хорошо известная российскому потребителю по целому ряду моделей автомобилей, со следующего года планирует приступить к серийному выпуску Lada Largus с электрическим двигателем, сообщил глава концерна изданию РИА Новости.
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Источник фото: официальный сайт Лада
Новая модель, производимая на мощностях ижевского завода «АвтоВАЗ», будет иметь высокую степень локализации, чем будет отличаться от других марок автомобилей компании.
Ожидается, что серийный выпуск Lada Largus с электромотором стартует в первой половине следующего года. В этот же период должен произойти и перезапуск производства этой же модели, но с ДВС, которое приостанавливалось из-за нехватки зарубежных комплектующих.