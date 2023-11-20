К счастью, инженеры вовремя забили тревогу.

Британская атомная подводная лодка типа Vanguard, несущая на борту стратегические ракеты Trident II производства США и имеющая экипаж в 140 человек, столкнулась с нештатной ситуацией, которая могла повлечь весьма тяжкие последствия, сообщает издание The Sun.

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Источник фото: Аргументы и Факты / LA(phot) Mez Merrill / Commons.wikimedia.org

По информации источника, АПЛ начала своё погружение в штатном режиме, но через некоторое время инженеры забили тревогу в связи с обнаружением отказа основного глубиномера — выяснить это удалось благодаря показаниям дублирующего прибора, находящегося в кормовом отсеке.

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К счастью, поломка была замечена до момента погружения лодки на критическую глубину, что позволило избежать возможной аварии. Представители ВМФ Великобритании пока не комментируют произошедшее.