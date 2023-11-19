Тестирование с партнёрами начнётся в следующем году

Конкуренты Starlink активно готовятся к противостоянию с «детищем» Илона Маска. Так, проект Amazon, получивший название Kuiper, находится на стадии испытаний с последующим серийным запуском, сообщает издание SpaceNews.

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Источник фото: PCMag

В настоящий момент исследователи успешно изучают возможности тестовых экземпляров KuiperSat-1 и KuiperSat-2, запущенных на околоземную орбиту несколько недель назад и демонстрирующих высокие показатели.

По словам представителя проекта, серийное производство спутников в количестве около 3200 штук уже стартовало, а в начале следующего года планируется их запуск, что ознаменует начало стадии бета-тестирования совместно с партнёрами, в число которых входят компании Verizon и Vodafone.

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Отмечается, что скорость решения Amazon будет сопоставима с возможностями стандартных наземных сетей. Чуть ранее компания показала работу прототипов, которые продемонстрировали скоростные значения до 1 Гбит/c.