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Похоже, Алла Борисовна Пугачёва вновь покинула пределы Российской Федерации: по информации Telegram-канала РИА Новости, певица была замечена на Кипре.
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Источник фото: РИА Новости
Благодаря опубликованному видео стало известно, что народная артистка РФ в настоящий момент пребывает в Лимасоле: её наблюдали выходящей из местного монастыря в сопровождении двух персон.
Источник отмечает, что ранее Алла Пугачёва посещала Россию с целью записи трёх песен. Кроме того, поступала информация, что певица решала свои вопросы по поводу оформления документов.