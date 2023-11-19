Благодаря опубликованному видео стало известно, что народная артистка РФ в настоящий момент пребывает в Лимасоле: её наблюдали выходящей из местного монастыря в сопровождении двух персон.

Похоже, Алла Борисовна Пугачёва вновь покинула пределы Российской Федерации: по информации Telegram-канала РИА Новости, певица была замечена на Кипре.

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Источник фото: РИА Новости

Благодаря опубликованному видео стало известно, что народная артистка РФ в настоящий момент пребывает в Лимасоле: её наблюдали выходящей из местного монастыря в сопровождении двух персон.

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Источник отмечает, что ранее Алла Пугачёва посещала Россию с целью записи трёх песен. Кроме того, поступала информация, что певица решала свои вопросы по поводу оформления документов.