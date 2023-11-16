В списке присутствуют как новые, так и подержанные авто.

По словам специалиста сервиса FRESH, покупка нового автомобиля от зарубежного производителя для бережливого потребителя обойдётся от 1.4 млн рублей, а подержанного — от 415 тыс. рублей, сообщает издание Лента.ру.

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Источник фото: Лента.ру

Наиболее популярными среди бюджетных предложений, по мнению эксперта, являются такие модели, как JAC S3 (от 1.4 млн рублей), Changan Alsvin (от 1.5 млн рублей), BAIC U5 Plus (от 1.8 млн рублей) и Haval Jolion (от 1.88 млн рублей).

К сильным сторонам таких автомобилей эксперт причисляет их неплохую комплектацию и сравнительно низкие ценники.

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Для автолюбителей, предпочитающих подержанные автомобили, по словам специалиста, лучше всего подойдут такие модели, как Chery Bonus 2013 года выпуска (от 415 тыс. рублей), Chevrolet Spark 2008 года (от 450 тыс. рублей) или Volkswagen Beetle 2002 года (от 489 тыс. рублей), отличающиеся оригинальным внешним видом и сравнительно низким потреблением топлива.