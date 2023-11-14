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Основной особенностью не имеющего аналогов в мире российского облегчённого истребителя Checkmate является его малозаметность и манёвренность — именно так считает военный специалист Василий Дандыкин, информирует Лента.ру.
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Источник фото: ТАСС
По словам эксперта, новый самолёт станет продолжателем известной серии МиГ и будет однодвигательным, что положительным образом скажется на его лётных свойствах и степени заметности. К сильным сторонам истребителя специалист причисляет также его скорость.
Проект лёгкого тактического самолёта Checkmate был представлен чуть более двух лет назад, но претерпел некоторых корректировок, что и сдвинуло сроки его реализации. По замыслу разработчиков, истребитель может быть модернизирован под определённые запросы заказчика.
Ожидается, что данный истребитель пойдёт на экспорт и заинтересует как минимум арабские страны и ряд государств Азии.