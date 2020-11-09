Дефицит видеокарт Nvidia GeForce RTX 3000 продлится до марта 2021 года — данные инсайдера
2020 год оказался крайне насыщенным на новинки компьютерных комплектующих. Но запомнится нам он скорее всего не этим, а просто невероятной ситуацией, когда новинки есть, а купить их практически невозможно. Рано или поздно ситуация должна разрешится. Инсайдер под ником CapFrameX рассказал когда это возможно произойдёт. В twitter он опубликовал пост, в котором сообщил, что ситуация с доступностью видеокарт Nvidia Ampere не улучшится до марта следующего года. CapFrameX пояснил, что информация получена из очень надёжного источника.С момента начала дефицита высказано множество теорий его происхождения, виной чему отсутствие официальных вменяемых комментариев относительно сложившейся ситуации от самих производителей. Первые места занимают теории о том, что заводы Samsung просто не способны выпустить необходимое количество чипов GPU в связи с катастрофическим уровнем брака. Также досталось и компании Micron, которая якобы не сможет обеспечить производство нужного количества микросхем GDDR6X, несмотря на то, что видеокарты RTX 3070, работающие на GDDR6, также не просто застать в магазинах. Безусловно, найти в продаже видеокарты RTX 3000 всё же можно, но их цены, далекие от рекомендованных, вызывают у многих сомнения в целесообразности их покупки именно сейчас. Сами магазины связывают высокие цены с поставками крайне малого количества видеокарт. Некоторые потенциальные покупатели предпочитают подождать начала поступления в широкую продажу видеокарт AMD Radeon RX 6000. Однако компания ASUS недавно предупредила о нехватке видеокарт AMD Radeon RX 6000 на старте продаж. Третьей теорией является теория "заговора". Данная теория связывает недоступность видеокарт с майнингом. Некоторые пользователи предполагают продажи производителями крупных партий видеокарт так называемым "промышленным майнерам". Теорию подпитывает и значительно подросший курс биткоина и остальных криптовалют, который почти совпал с началом продаж видеокарт. В четвертой теорией виновниками выступают перекупщики, которые с помощью ботов выкупают все лоты в онлайн-магазинах за считанные секунды. К перекупщикам относят как частных лиц, так и так называемые "серые магазины". Пользователями описываются самые различные способы перепродажи. Продают спекулянты скупленные видеокарты порой по невероятным ценам. В пользу данной теории выступает аналогичная картина с новыми центральными процессорами компании AMD.
Конечно, отчасти каждая теория имеет право на жизнь и может выступать как главной причиной, так и являться лишь одним из факторов. Но сложившиеся обстоятельства сильно пошатнули "круговорот видеокарт в природе", когда покупающие новые видеокарты пользователи продают свои старые видеокарты более экономным игрокам. Какие последствия повлечет за собой возникший дефицит и на какую часть производственной и игровой индустрии он окажет влияние, сейчас мы можем лишь гадать.
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