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2020 год оказался крайне насыщенным на новинки компьютерных комплектующих. Но запомнится нам он скорее всего не этим, а просто невероятной ситуацией, когда новинки есть, а купить их практически невозможно. Рано или поздно ситуация должна разрешится. Инсайдер под ником CapFrameX рассказал когда это возможно произойдёт. В twitter он опубликовал пост, в котором сообщил, что ситуация с доступностью видеокарт Nvidia Ampere не улучшится до марта следующего года. CapFrameX пояснил, что информация получена из очень надёжного источника. С момента начала дефицита высказано множество теорий его происхождения, виной чему отсутствие официальных вменяемых комментариев относительно сложившейся ситуации от самих производителей. Первые места занимают теории о том, что заводы Samsung просто не способны выпустить необходимое количество чипов GPU в связи с катастрофическим уровнем брака. Также досталось и компании Micron, которая якобы не сможет обеспечить производство нужного количества микросхем GDDR6X, несмотря на то, что видеокарты RTX 3070, работающие на GDDR6, также не просто застать в магазинах. Безусловно, найти в продаже видеокарты RTX 3000 всё же можно, но их цены, далекие от рекомендованных, вызывают у многих сомнения в целесообразности их покупки именно сейчас. Сами магазины связывают высокие цены с поставками крайне малого количества видеокарт. Некоторые потенциальные покупатели предпочитают подождать начала поступления в широкую продажу видеокарт AMD Radeon RX 6000. Однако компания ASUS недавно предупредила о нехватке видеокарт AMD Radeon RX 6000 на старте продаж. Третьей теорией является теория "заговора". Данная теория связывает недоступность видеокарт с майнингом. Некоторые пользователи предполагают продажи производителями крупных партий видеокарт так называемым "промышленным майнерам". Теорию подпитывает и значительно подросший курс биткоина и остальных криптовалют, который почти совпал с началом продаж видеокарт. В четвертой теорией виновниками выступают перекупщики, которые с помощью ботов выкупают все лоты в онлайн-магазинах за считанные секунды. К перекупщикам относят как частных лиц, так и так называемые "серые магазины". Пользователями описываются самые различные способы перепродажи. Продают спекулянты скупленные видеокарты порой по невероятным ценам. В пользу данной теории выступает аналогичная картина с новыми центральными процессорами компании AMD.

Конечно, отчасти каждая теория имеет право на жизнь и может выступать как главной причиной, так и являться лишь одним из факторов. Но сложившиеся обстоятельства сильно пошатнули "круговорот видеокарт в природе", когда покупающие новые видеокарты пользователи продают свои старые видеокарты более экономным игрокам. Какие последствия повлечет за собой возникший дефицит и на какую часть производственной и игровой индустрии он окажет влияние, сейчас мы можем лишь гадать.