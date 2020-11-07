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Компания Chieftec - производитель блоков питания с более чем двадцатипятилетним стажем. Но, повинуясь веяниям рынка, в последние годы она выпускала блоки питания бюджетного сегмента с сомнительным качеством и растеряла армию своих поклонников. Вернуть их был призван новый суббренд Chieftronic. Выпущенные в прошлом году блоки питания серии CHIEFTRONIC PowerPlay были тепло встречены пользователями из-за их высокого качества, несмотря на то, что компания не решилась выставить на них конкурентный пятилетний гарантийный срок.

На днях Chieftec представила новую линейку блоков питания под названием PowerUp. Это высокопроизводительные решения для массового рынка, рассчитанные прежде всего на геймеров. Серия PowerUp включает в себя четыре модели: мощностью 550, 650, 750 и 850 Ватт. Все блоки имеют сертификат 80 PLUS Gold. Блоки отличаются компактными размерами 150×140×86 мм, не вызывающими проблем совместимости с большинством корпусов. Источники питания оснащаются 120 мм вентиляторами с низкими показателями шумности. В новинках используется мостовой LLC-преобразователь с технологией DC-DC и единственная двенадцативольтовая линия+12В, способная выдать почти всю номинальную мощность блока питания. На этот раз, компания Chieftec предоставляет 5-летнюю гарантию на свои продукты. Особенностями блоков также являются полностью модульная конструкция и интересный внешний дизайн в чёрно-белых тонах. Ориентировочно, новинки поступят в продажу в декабре 2020 года.

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