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В январе 2015 года Илоном Маском был представлен проект Starlink, который представляет собой глобальную спутниковую систему из 4000 орбитальных спутников, способную обеспечить доступ к высокоскоростному широкополосному интернету практически в любой точке планеты. Развёртыванием системы занимается компания SpaceX. По имеющимся данным, бета-пользователи уже приступили к тестированию системы. И недавно, на страницах ресурса Reddit они решили поделиться своими впечатлениями с общественностью, показав комплект присланного им оборудования и результаты его работы.

Итак, комплект поставляется в обычной невзрачной картонной коробке, дизайна которой, по всей видимости, ещё не коснулась рука маркетолога. Комплект поставки довольно скромен: антенна с подставкой-держателем, маршрутизатор, блок питания, кабели и инструкция. Все предметы выполнены в строгом минималистическом стиле с бело-черно-серой цветовой гаммой. Блок питания питает антенну через разъём маркированный чёрным цветом и роутер через соседний белый разъём. Диаметр антенны равен примерно 60 сантиметрам. Сборка комплекта не вызывает каких-либо затруднений. Рабочая температура антенны составляет от -30C до 40С. Рабочие температуры источника питания мощностью 180 Вт и маршрутизатора находятся в пределах от 10C до 30C. Соответственно, эти комплектующие должны устанавливаться в помещении. Характерной особенностью антенны является её автоматическое выравнивание и ориентирование. Загрузка системы занимает около одной минуты. Ещё пятнадцать требуется антенне на ориентирование. Далее всё происходит автоматически. Wi-Fi роутер теоретически является заменяемым элементом. Один из тестеров поменял его на свой и система смогла продолжить работу.

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Что касается скорости работы Starlink, то пользователи Reddit выложили следующие результаты:

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- у тестера под ником wandering-coder максимальный следующий результат: download 135 Мбит/с, upload 25 Мбит/с, latency 21 мс. Наихудшие показатели: download46 Мбит/с, upload 15 Мбит/с, latency 41 мс.

- тестер под ником trynothard опубликовал следующий результат: download 138 Мбит/с, upload 15 Мбит/с, latency 34 мс.

- тестер с ником FourthEchelon19 произвел замеры с помощью Speedtest до следующих серверов: Сидней (download 90 Мбит/с, upload 4 Мбит/с, latency 199 мс), Токио (download 95 Мбит/с, upload 6 Мбит/с, latency 119 мс), Лондон (download 93 Мбит/с, upload 5 Мбит/с, задержка 155 мс), Тронхейм (download 88 Мбит/с, upload 3 Мбит/с, задержка 200 мс).

Если же говорить не цифрами, а понятным человеческим языком, то пользователь wandering-coder сообщил, что он смотрел стримы с YoutubеTV и Amazon Prime Video в высоком разрешении в течение многих часов и не обнаружил никаких значимых сбоев в трансляциях. Однако, приблизительно каждые 15 минут были кратковременные (менее секунды) прерывания. Тестер сделал предположение, что виной тому переключения системы между спутниками. При увеличении группировки спутников, возможно, эта проблема сойдёт на нет.

В настоящее время действует программа бета-тестирования, позволяющая желающим присоединиться к ней. Присоединение платное. Комплект обойдётся в 499$, а ежемесячная подписка составит 99$. Заявленная скорость на данном этапе тестирования составляет от 50 до 150 Мбит/с с задержками от 20 до 40 мс. Но в рамках тестирования компания не гарантирует отсутствие "разрывов" связи.