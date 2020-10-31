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Субботний вечер располагает к отдыху и даёт возможность немного отвлечься от жарких баталий, связанных со свежим релизом флагманских видеокарт AMD. Английская газета Daily Mail выудила интересный факт из внутренней документации интернет-компании Starlink, принадлежащей детищу Илона Маска — американской компании SpaceX. В блоке "Законы управления" была обнаружена информация о том, что компания Маска не намерена придерживаться земных законов как на Марсе, в случае его колонизации, так и в любом другом месте за пределами планеты Земля и ее естественного спутника Луны. Созданию данных документов предшествовало заявление Илона Маска о намерениях возвести на Марсе полностью автономный город, который не будет зависеть от ресурсов Земли, а также систему орбитальных спутников вокруг красной планеты. В документах указывается, что компания намерена придерживаться собственных правил управления и не будет признавать власть и суверенитет каких-либо земных правительств. Таким образом, в будущем может быть создан прецедент создания частной земной компанией собственного государства на другой планете. История говорит нам, что борьба за независимость почти всегда сопровождается войной и кровопролитием. Безусловно, в случае колонизации Марса, на нём будет построена самая высокотехнологичная цивилизация в истории, которая будет использовать все самые передовые достижения человечества. Ведь в противном случае выживание на Марсе вызовет серьёзные затруднения. Остаётся надеяться, что нашим далёким потомкам не придётся вести "звёздные войны" с Великой Марсианской Империей.