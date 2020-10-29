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Вчерашняя презентация видеокарт AMD нового поколения серии Radeon RX 6000 вызвала бурные обсуждения в компьютерном сообществе. Компания AMD, после многолетнего перерыва, смогла представить флагманские видеокарты не уступающие по производительности самым быстрым продуктам своего конкурента компании NVIDIA. Однако, как заметили многие пользователи, наблюдавшие за презентацией, AMD практически не уделила внимания производительности видеокарт серии Radeon RX 6000 в трассировке лучей, несмотря на то, что они имеют аппаратные блоки трассировки (Ray Accelerators). Так, видеокарта Radeon RX 6900 XT содержит 80 таких блоков, Radeon RX 6800 XT имеет 72 блока, а видеокарта Radeon RX 6800 оснащена 60 модулями. Архитектурно, в каждом вычислительном блоке находится один блок Ray Accelerators.

Ресурс Videocardz, со ссылкой на Reddit и пользователя NegativeXyzen сообщил, что в пресс-релизе видеокарты Radeon RX 6800XT имеется информация о её тестировании в приложения Procedural Geometry из пакета Microsoft DXR SDK. В нём Radeon RX 6800XT показала частоту кадров в районе 471 fps при использовании аппаратной трассировки лучей. Это в 13,8 раз больше, чем при использовании программных методов. Однако, пользователь NegativeXyzen протестировал производительность своей RTX 3080 в том же приложении и сообщил о средней частоте кадров 630 fps. Таким образом видеокарта NVIDIA оказалась на треть производительнее, при использовании аппаратной трассировки лучей. В том же тесте GeForce RTX 3090 набирает 749 fps, что 59% больше, чем у AMD RX 6800XT.

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Источник изображения: Videocardz

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Безусловно, тест лишь в оном приложении не отражает общую реальную картину. О ней мы сможем узнать из независимых тестов, которые все пользователи ожидают в скором времени.