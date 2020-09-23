Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Некоторые российские онлайн-магазины открыли предзаказы на приставки нового поколения Microsoft Xbox Series X и Xbox Series S с точным указанием рублёвых цен

[ ] для раздела Блоги
1
<b>!!! 2080 Ti Zotac AMP за КОПЕЙКИ в Регарде !!!</b>
!! MSI Gaming 2080 Ti - цена рухнула РЕАЛЬНО НА ПОРЯДОК
<b>!! Gigabyte RTX 2080 Ti за ГРОШИ в Регарде</b>
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Старт продаж приставок нового поколения Microsoft неумолимо приближается. Будут представлены две версии игровых консолей: более мощная Xbox Series X и упрощенная версия Xbox Series S. Большинство геймеров интересует главный вопрос — их цена в российской валюте. Ответ на него потенциальные покупатели могут получить, проведя мониторинг прайс-листов российских онлайн-магазинов. Один из них уже сейчас предлагает создать предварительный заказ на приставки Microsoft Xbox Series X стоимостью 45590 рублей и Xbox Series S за 26990 рублей. В прайс-листе также указана точная дата старта продаж новых приставок Xbox - суббота 10 ноября 2020 года. Ёмкость внутреннего хранилища старшей версии составляет 1ТБ, младшей 512ГБ. Заявлена поддержка карт расширения от компании Seagate ёмкостью 1ТБ, которую придётся приобретать дополнительно. Консоли также будут поддерживать и внешние жесткие диски с подключением через разъём USB 3.1. Интересным моментом является заявленная в описании способность младшей модели Xbox Series S воспроизводить игры в разрешении 1440p с частотой 120 кадров в секунду. Остальные характеристики приставок сообществу геймеров давно известны. На консоли предоставляется официальная гарантия 1 год.

реклама

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

microsoft xbox series x xbox series s
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 45 тысяч рублей: сентябрь 2020
4
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce GTX 1660 Super Mini
19
Тестирование процессора Intel Core i3-10100 в актуальных играх
39
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
14
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 2060 Super Aero ITX
16
Тестирование процессора Intel Pentium G6400 в актуальных играх
25
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC
209
Первое знакомство с поколением NVIDIA Ampere на примере MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio
113
Осенняя распродажа в магазине GoDeal24: скидки до 62% на ключи для ПО
Обзор и тестирование видеокарты ASRock Radeon RX 5700 XT Taichi X 8G OC+ (RX5700XT TCX 8GP)
16

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC
17 сентября 2020 209
Первое знакомство с поколением NVIDIA Ampere на примере MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio
17 сентября 2020 113
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – сентябрь 2020
16 сентября 2020 24
Тестирование процессора Intel Core i3-10100 в актуальных играх
21 сентября 2020 39
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: сентябрь 2020
14 сентября 2020 23
Тестирование процессора Intel Pentium G6400 в актуальных играх
18 сентября 2020 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

GTA 6 была красочно анонсирована в конце презентации PS5 – новая концепция от пользователей выглядит очень реалистично
14
7 популярных смартфонов Xiaomi получили Android 11 – Redmi Note 8, Redmi Note 8T, Redmi Note 9S и другие – список и ссылки на закачку
5
Xiaomi Redmi Note 9 сильно подешевел – NFC, аккумулятор на 5020 мА*ч и 48-Мп камера со скидкой до 140 долларов
4
Xiaomi Redmi Note 8 Pro резко подешевел перед анонсом 10-й серии Redmi Note – продвинутая камера на 64 Мп, игровой процессор и NFC по самой низкой цене осени 2020
3
Huawei P30 Pro подешевел на 480 долларов – лучший камерофон 2019 года с сервисами Google по низкой цене
2
Популярный смартфон Xiaomi 2017 года получил стабильную прошивку MIUI 12 от 21 сентября 2020 года
5
Xiaomi Redmi Note 9 Pro сильно подешевел – NFC, мощный процессор, ёмкий аккумулятор и 64-Мп камера со скидкой до 135 долларов
4
Realme представила четырёх мощных конкурентов для Xiaomi Redmi Note 9, Redmi 9 и Redmi 9C
2
Цена Huawei P40 Pro упала на 430 долларов – Kirin 990 5G, профессиональная 50-Мп камера, NFC, 90-Гц дисплей и ёмкий аккумулятор
5
Стали известны технические характеристики видеокарты Radeon RX 6700 XT – 2 560 ядер, 40 вычислительных блоков и небольшая площадь GPU
39
Ryzen 9 3900X против Ryzen 5 3600X – выясняем, сколько fps принесёт переплата в 250 долларов за 12-ядерный процессор по мнению Benchmark
18
Xiaomi Mi Note 10 Lite подешевел на 215 долларов – Snapdragon 730G, качественный дисплей OLED, 64 Мп-камера NFC и аккумулятор на 5260 мА*ч по низкой цене
4
HUAWEI выпустила стабильную российскую прошивку EMUI 11 на 22 популярных смартфона 2019-2020-х годов – список и набор в группу тестирования
+
Российские цены на флагманские видеокарты GeForce RTX 2080 Ti резко пошли вниз – скидки доходят до 30 000 рублей
8
Конкурс Seagate и Overclockers.ru: выиграй 10ТБ жёсткий диск Seagate Exos X16 за комментарий
621
Не все так гладко с RTX 3080 FE - рабочая температура в играх превышает 100 градусов
33
Температура видеопамяти NVIDIA GeForce RTX 3080 превышает 100 градусов, но волноваться не нужно
102
Видеокарты GeForce RTX 2080 Ti резко упали в цене – модели MSI, Gigabyte и Zotac со скидкой до 22 000 рублей
9
Realme X3 SuperZoom резко подешевел – Snapdragon 855+, 120-Гц экран, 64-Мп камера с 60x зумом, аккумулятор на 4200 мА*ч и NFC со скидкой 140 долларов
2
RADEON 20.9.1 изобилует багами
82

Популярные статьи

NVIDIA замедляет старые видеокарты в новых драйверах - проверяем популярную теорию на практике
163
Собираем игровой ПК для Cyberpunk 2077 дешевле 50000 рублей
42
Необычные материнские платы - двухпроцессорные, яркие расцветки, мощные и миниатюрные и многие другие
15
Необычные материнские платы - яркие цвета, встроенный процессор, большие радиаторы и многое другое
10
Ретроверсус — Radeon HD 2900 XT (R600) vs. GeForce 8800 GTS (G80)
37
Тест термопасты Thermagic ZF-12 - выскочка из Китая
42
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce GTX 1660 Super Mini
19
Моё мнение: Xbox Series S – лучший выбор в новом поколении консолей, а PlayStation 5 покупать не стоит
36
Необычные материнские платы - с множеством портов, с мобильной видеокартой, со встроенным ИБП и многие другие
8
Тестирование связки процессора i5-4690K и видеокарты Gigabyte 970 G1 Gaming в некоторых играх
54

Сейчас обсуждают

Alexandr Deminenko
12:10
Автор ты укуренный солевой наркоман. С твоим мышлением лучше вообще купить PS4 PRO👑 которая будет стоить дешевле этого кастрированного иксоса и с полным пакетом старых Игр, да И Новых +VR которого не...
Моё мнение: Xbox Series S – лучший выбор в новом поколении консолей, а PlayStation 5 покупать не стоит
OgoGoLog
12:10
https://www.youtube.com/watch?v=EZNBw_0fVFk
Microsoft продолжит приобретать игровые студии
Pyroman
12:09
оверы.уа, 3днюз, хобот, хардварлюкс (ру) - обзоры 3080. оверы.ру - какие-то левые статейки. Действительно, кто ж будет какому-то непонятному сайту приоритетно высылать 3080 на тест. Вот такой вот резу...
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 45 тысяч рублей: сентябрь 2020
NeoFart
12:07
DFI были в тренде моддинга, за долго до того, как он стал массовым явлением! А вот EliteGroup ECS такое гавно, что и не описать. Я думал они умерли, вместе со своими говноподелками, но глянул в пои...
Необычные материнские платы - яркие цвета, встроенный процессор, большие радиаторы и многое другое
OgoGoLog
12:05
Билл или Фил купите 1С софтклаб. Пусть новую часть космических рейнджеров запилят, гады.
Microsoft продолжит приобретать игровые студии
Bojack Horseman
12:05
- в частности, на севере игрового мира имеются локации, в которые мы по сюжету не попадаем, но в которые в режиме прогулки вполне можем заехать. - я, конечно, может чего-то не понимаю, но зачем вообщ...
Авторы Mafia Definitive Edition рассказали о режиме прогулки
Phobos
12:03
Может все-таки уберут всякую диванную аналитику с этого сайта, ограничившись подтвержденными новостями?
Моё мнение: Xbox Series S – лучший выбор в новом поколении консолей, а PlayStation 5 покупать не стоит
SerGee
12:01
неунылый геймплей и красивую графику она иметь будет? 4K 60/160/260/360 fps не говорят ни о чем, еще есть руки и желание/нежелание что-то сделать
Игра Assassin's Creed Valhalla будет иметь ультра качество 4К и 60 кадров в секунду на новых консолях
Владимир Мелехов
12:00
Не обычные - это монстры типа EVGA SR-2 и SR-x
Необычные материнские платы - с множеством портов, с мобильной видеокартой, со встроенным ИБП и многие другие
Vlasov Vladimir
11:59
это вторичный рынок, не показатель
Моё мнение: Xbox Series S – лучший выбор в новом поколении консолей, а PlayStation 5 покупать не стоит
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем