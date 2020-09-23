Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Старт продаж приставок нового поколения Microsoft неумолимо приближается. Будут представлены две версии игровых консолей: более мощная Xbox Series X и упрощенная версия Xbox Series S. Большинство геймеров интересует главный вопрос — их цена в российской валюте. Ответ на него потенциальные покупатели могут получить, проведя мониторинг прайс-листов российских онлайн-магазинов. Один из них уже сейчас предлагает создать предварительный заказ на приставки Microsoft Xbox Series X стоимостью 45590 рублей и Xbox Series S за 26990 рублей. В прайс-листе также указана точная дата старта продаж новых приставок Xbox - суббота 10 ноября 2020 года. Ёмкость внутреннего хранилища старшей версии составляет 1ТБ, младшей 512ГБ. Заявлена поддержка карт расширения от компании Seagate ёмкостью 1ТБ, которую придётся приобретать дополнительно. Консоли также будут поддерживать и внешние жесткие диски с подключением через разъём USB 3.1. Интересным моментом является заявленная в описании способность младшей модели Xbox Series S воспроизводить игры в разрешении 1440p с частотой 120 кадров в секунду. Остальные характеристики приставок сообществу геймеров давно известны. На консоли предоставляется официальная гарантия 1 год.