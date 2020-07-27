Intel официально представила десятиядерный десктопный процессор Core i9-10850K
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В 18:50 по московскому времени компания Intel официально представила десятиядерный процессор Core i9-10850K с поддержкой технологии
Hyper-Threading для настольной платформы LGA 1200, о выпуске которого периодически появлялась информация на протяжении всего текущего месяца.
Базовая тактовая частота процессора составляет 3.6GHz и 5.2 GHz в режиме Turbo Boost. Это на 100 MHz ниже, чем у процессора Core i9-10900K. Кэш третьего уровня составляет равен 20 Мбайт. Несмотря на снижение частоты, расчетная мощность осталась прежней 125 Вт. Процессор оснащен интегрированной графикой UHD 630. Суффикс K говорит о свободном множителе.
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Рекомендованная цена процессора составляет 453$, что на 35$ меньше, чем цена Core i9-10900K. Это делает новый процессор довольно заманчивым выбором для желающих сэкономить и кому не столь важны лишние сто мегагерц. О разгонном потенциале процессора ничего не известно, пока не будут проведены массовые тестирования.
Поставки процессоров Core i9-10850K розничным торговым партнёрам уже начались и вскоре они должны появиться на прилавках магазинов. В свою очередь, производители материнских плат предлагают обновить микрокод UEFI, перед установкой Core i9-10850K. Соответствующие прошивки уже выпущены или ожидаются в ближайшее время.
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