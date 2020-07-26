В России может подорожать интернет и телевидение — сообщили "Известия"
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По словам аналитиков, интернет провайдеры в нашей стране в 2020 году могут повысить стоимость тарифов на интернет и телевидение. Повышение ожидается в районе 10-15% от прежнего уровня.
К примеру, компания "Вымпелком" («Билайн») объявила, что с 27 июля повысит плату на определенные тарифы на 50 рублей. Некоторые провайдеры домашнего проводного интернета уже разослали своим клиентам уведомления о повышении тарифов. Большинство оставшихся поставщиков услуг планируют это сделать в самом ближайшем будущем. Информацию об этом распространили «Известия», ссылаясь на опрос, проведенный TelecomDaily.
Сами поставщики услуг объясняют изменение ценовой политики влиянием пандемии коронавируса. Отмечается, что за её время резко вырос объём трафика, а сами компании активно поддерживали своих абонентов и предлагали им льготные тарифы или вовсе бесплатные пакеты. И сейчас настало время компенсировать затраты. Не последнее влияние на повышение оказали курс рубля, инфляция и растущие затраты на исполнение законов, регулирующих деятельность интернет провайдеров. Поддержание инфраструктуры также требуют постоянных вложений. Кроме того, в настоящее время операторы частично закупают контент для телевидения за рубежом, который также подорожал.
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