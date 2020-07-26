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В России может подорожать интернет и телевидение — сообщили "Известия"

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По словам аналитиков, интернет провайдеры в нашей стране в 2020 году могут повысить стоимость тарифов на интернет и телевидение. Повышение ожидается в районе 10-15% от прежнего уровня.

К примеру, компания "Вымпелком" («Билайн») объявила, что с 27 июля повысит плату на определенные тарифы на 50 рублей. Некоторые провайдеры домашнего проводного интернета уже разослали своим клиентам уведомления о повышении тарифов. Большинство оставшихся поставщиков услуг планируют это сделать в самом ближайшем будущем. Информацию об этом распространили «Известия», ссылаясь на опрос, проведенный TelecomDaily.

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Сами поставщики услуг объясняют изменение ценовой политики влиянием пандемии коронавируса. Отмечается, что за её время резко вырос объём трафика, а сами компании активно поддерживали своих абонентов и предлагали им льготные тарифы или вовсе бесплатные пакеты. И сейчас настало время компенсировать затраты. Не последнее влияние на повышение оказали курс рубля, инфляция и растущие затраты на исполнение законов, регулирующих деятельность интернет провайдеров. Поддержание инфраструктуры также требуют постоянных вложений. Кроме того, в настоящее время операторы частично закупают контент для телевидения за рубежом, который также подорожал. 

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