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Игроки по всему миру бурно отреагировали на неожиданный показ украинской студией GSC Game World короткого тизера игры S.T.A.L.K.E.R. 2 на выставке Xbox Games Showcase. Форумы наполнились множеством комментариев, особенно русскоязычными. Ведь игры данной серии наиболее популярны в странах так называемого СНГ. На канале Xbox в YouTube показанный ролик показал наибольший спрос по сравнению с остальными трейлерами, показанными на мероприятии Microsoft. На данный момент он набрал более одного миллиона просмотров. В игре обещан огромный постапокалиптический мир с использованием современных графических технологий.

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Тем временем, в твиттере XBox имеется запись от того же числа, в которой указано, что S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет уже в следующем году на платформе Xbox Series X. PR специалист GSC Game World Захар Бочаров сообщил, что игровая система Xbox Series X лучше всего подходит для реализации всех амбиций разработчиков игры, поскольку обладает отсутствием компромиссов и необходимой мощностью. Он также сообщил, что игра создаётся с максимальной заботой об игроках — это является основой философии команды разработчиков. С его слов, игроки влюбятся в новую вселенную STALKER.

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А почитателям мира STALKER остаётся лишь пожелать разработчикам успеха, выразить им свою поддержку, и ожидать скорейшего выхода игры.