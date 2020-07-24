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Недавно компания Intel выпустила свои новейшие процессоры на платформе LGA1200, и большинство поклонников её продукции озадачились нелегкой проблемой выбора процессора для своего домашнего игрового компьютера. На помощь им пришёл ресурс Techspot, который провёл сравнительное тестирование процессоров разных линеек Intel LGA1200, чтобы выяснить, сколько ядер нужно для игр на сегодняшний день. Данное исследование позволит пользователям принять обоснованное решение о покупке. Синтетические тесты позволят оценить производительность процессоров в приложениях, а игровые в повседневном использовании игрового компьютера.

В тестировании приняли участие следующие процессоры:

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- Intel Core i3-10100. Это бюджетный четырехъядерный восьмипоточный процессор с базовой частотой 3,60 GHz и частотой 4,30 GHz в режиме Turbo Boost. Его Кэш-память составляет 6 MB. TDP 65 W. Рекомендованная цена 122$.

- Intel Core i5-10400. Шестиядерный двенадцатипоточный процессор с базовой частотой 2,90 GHz и частотой 4,30 GHz в режиме Turbo Boost. Кэш-память 12 MB. TDP 65 W. Рекомендованная цена 182$.

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- Intel Core i5-10600K. Шестиядерный двенадцатипоточный процессор с базовой частотой 4,10 GHz и частотой 4,80 GHz в режиме Turbo Boost. Кэш-память 12 MB. TDP 125 W. Рекомендованная цена 262$.

- i7-10700K. Восьмиядерный шестнадцатипоточный процессор с базовой частотой 3,80 GHz и частотой 5,10 GHz в режиме Turbo Boost. Кэш-память 16 MB. TDP 95 W. Рекомендованная цена 374-387$.

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- Intel Core i9-10900K. Десятиядерный двадцатипоточный процессор с базовой частотой 3,70 GHz и частотой 5,30 GHz в режиме Turbo Boost. Кэш-память 20 MB. TDP 1255 W. Рекомендованная цена 488-499$.

Тестовый стенд представил собой материнскую плату Asus ROG Maximus XII Extreme с четырьмя модулями G.Skill FlareX CL14 по 8 GB. За графическую часть отвечала видеокарта Nvidia RTX 2080 Ti.

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Синтетические тесты

Производительность в играх

Потребляемая мощность

Ориентируясь на результаты, потенциальный покупатель сможет определить, какой процессор ему приобрести. Однако, важно не забывать об ограничении разгона памяти на материнских платах с чипсетами без литеры "Z". Кроме того, учитывать необходимо и производительность используемой в тестах видеокарты. Хотя на практике, данный компонент меняется чаще остальных. Тем более, что в скором времени нас ждут анонсы грядущих видеокарт компаний Nvidia и AMD.