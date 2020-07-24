Процессоры AMD Ryzen 5 3600XT, Ryzen 7 3800XT и Ryzen 9 3900XT появились в российских магазинах — цены могут озадачить
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Не так давно один из лидеров полупроводниковой промышленности компания AMD представила новую линейку центральных процессоров 3000XT (Matisse Refresh). В неё вошли три модели: AMD Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT. Толкнуло компанию на этот шаг значительное улучшение технологических норм, которого смог добиться её производственный партнёр — компания TSMC. Процессоры 3000XT позиционируются как замена линейки 3000X, цены на которую недавно были официально снижены.
Предварительные цены уже были озвучены. Также известны и средние цены в зарубежных магазинах. Тем не менее, большинство пользователей интересует покупка указанных процессоров в отечественных магазинах. Ждать, на этот раз пришлось не долго. Процессоры Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT уже здесь!
Не секрет, что заядлые компьютерные энтузиасты порой идут на странные, на первый взгляд, поступки: ради достижения более высоких частот своих процессоров они покупают дорогие системы охлаждения, проводят долгие часы и дни в попытках разгона, продают неудачные экземпляры, чтобы приобрести точно такую же модель с из новых партий (с улучшенными показателями). Но это только на первый взгляд. Теперь у них имеется очередной повод призадуматься. Сразу несколько российских магазинов предлагают процессоры Matisse Refresh по следующим ценам:
1. AMD Ryzen 5 3600XT
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2. AMD Ryzen 7 3800XT
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3. AMD Ryzen 9 3900XT.
Безусловно, цены немного превышают ожидаемые. Как заведено, со временем они возможно снизятся. Кроме того, пользователи уже сейчас могут спрогнозировать грядущие цены на будущие процессоры AMD Zen3.
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