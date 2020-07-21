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В настоящее время компания Microsoft традиционно выпускает обновления для своей операционной системы Windows 10 дважды в год:- выпуск весеннего обновления происходит в марте (глобально в мае-апреле),- осеннее обновление доступно пользователям в сентябре (глобально в октябре-ноябре).Часть пользователей ждёт от обновлений новых функций, а другая всеми силами старается избежать установки обновлений на свою систему, содрогаясь от мысли, что в операционной системе снова что-нибудь "сломается". Несмотря на существование программы предварительной оценки Windows, Microsoft традиционно не хватает времени и ресурсов для своевременного выявления всех "багов" в обновлении. Как результат, пользователи по всему миру дважды в год сталкиваются с критическими ошибками.Теперь, Microsoft попытается улучшить ситуацию и с 2021 года вводит новый график обновления Windows 10 - один раз в год.Не последнее влияние на данное решение оказал и скорый выход Windows 10X. Новый график выхода обновлений будет следующим:- весной будет выходить обновление для Windows 10X,- осенью для Windows 10.Также будет значительно сокращено количество выхода небольших обновлений. Microsoft намерена выпускать одно, но стабильное обновление, позволяющее работать без сбоев максимальному количеству систем. Времени для этого у компании будет гораздо больше.Для тех же, кто не желает ждать целый год, чтобы опробовать нововведения, Microsoft сохранит программу Windows Insider, в которой смогут участвовать самые любопытные пользователи, помогающие Microsoft тестировать новые пакеты.В намерения Microsoft также входит интеграция некоторых функций новой Windows 10X в "большую" Windows 10. По традиции, в первую очередь, усовершенствования коснутся меню "Пуск". Тем не менее, "слияние" не будет полным, и Windows 10X и Windows 10 останутся двумя разными системами.