Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Компания Seasonic известна как производитель высококачественных, в том числе премиальных, блоков питания. В отличие от большинства других брендов, Seasonic сама производит свои продукты на собственных заводах. Зачастую, блоки питания Seasonic имеют довольно высокую цену. Но покупатели готовы переплачивать за почти эталонное качество.

И вот теперь, состоялся анонс новой линейки блоков питания Seasonic A12 Series, предназначенных для недорогих компьютеров.

анонсы и реклама 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все 8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

Примечательно, что блоки нового семейства имеют сертификат 80 PLUS 230V EU, что очень нетипично для продуктов Seasonic. Производитель заявляет об эффективности на уровне 82-85-82% при нагрузке в 20-50-100% соответственно. Начинку блока охлаждает 120 мм вентилятор на подшипнике скольжения с заявленным сроком службы до 30 000 часов.

Всего переставлено три модели - ёмкостью 500, 600 и 700 Вт. Модульная система кабелей не предусмотрена — они фиксированные. Сам блок, включая кабели, выполнен в чёрном цвете. Предусмотрены средства защиты: OPP, OVP, UVP, SCP. Габариты корпуса стандартные, классические: 140 × 150 × 86 мм. Производитель даёт трёхгодичную гарантию на свой продукт. Ориентировочная цена блоков составит от 50$ до 70$.

реклама





реклама



