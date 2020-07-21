Анонсирована новая линейка недорогих блоков питания Seasonic A12 Series
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Компания Seasonic известна как производитель высококачественных, в том числе премиальных, блоков питания. В отличие от большинства других брендов, Seasonic сама производит свои продукты на собственных заводах. Зачастую, блоки питания Seasonic имеют довольно высокую цену. Но покупатели готовы переплачивать за почти эталонное качество.
И вот теперь, состоялся анонс новой линейки блоков питания Seasonic A12 Series, предназначенных для недорогих компьютеров.
Примечательно, что блоки нового семейства имеют сертификат 80 PLUS 230V EU, что очень нетипично для продуктов Seasonic. Производитель заявляет об эффективности на уровне 82-85-82% при нагрузке в 20-50-100% соответственно. Начинку блока охлаждает 120 мм вентилятор на подшипнике скольжения с заявленным сроком службы до 30 000 часов.
Всего переставлено три модели - ёмкостью 500, 600 и 700 Вт. Модульная система кабелей не предусмотрена — они фиксированные. Сам блок, включая кабели, выполнен в чёрном цвете. Предусмотрены средства защиты: OPP, OVP, UVP, SCP. Габариты корпуса стандартные, классические: 140 × 150 × 86 мм. Производитель даёт трёхгодичную гарантию на свой продукт. Ориентировочная цена блоков составит от 50$ до 70$.
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