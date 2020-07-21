Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Анонсирована новая линейка недорогих блоков питания Seasonic A12 Series

[ ] для раздела Блоги
2
RTX 2070: успей забрать последние дешевые платы
Еще одна дешевая RTX 2070 которой скоро не будет
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Цена на память рухнула на порядок в Регарде
Цена на память рухнула в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

реклама

Компания Seasonic известна как производитель высококачественных, в том числе премиальных, блоков питания. В отличие от большинства других брендов, Seasonic сама производит свои продукты на собственных заводах. Зачастую, блоки питания Seasonic имеют довольно высокую цену. Но покупатели готовы переплачивать за почти эталонное качество.

И вот теперь, состоялся анонс новой линейки блоков питания Seasonic A12 Series, предназначенных для недорогих компьютеров.

анонсы и реклама
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

Примечательно, что блоки нового семейства имеют сертификат 80 PLUS 230V EU, что очень нетипично для продуктов Seasonic. Производитель заявляет об эффективности на уровне 82-85-82% при нагрузке в 20-50-100% соответственно. Начинку блока охлаждает 120 мм вентилятор на подшипнике скольжения с заявленным сроком службы до 30 000 часов.

Всего переставлено три модели - ёмкостью 500, 600 и 700 Вт. Модульная система кабелей не предусмотрена — они фиксированные. Сам блок, включая кабели, выполнен в чёрном цвете. Предусмотрены средства защиты: OPP, OVP, UVP, SCP. Габариты корпуса стандартные, классические: 140 × 150 × 86 мм. Производитель даёт трёхгодичную гарантию на свой продукт. Ориентировочная цена блоков составит от 50$ до 70$.

реклама


реклама


Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

блок питания seasonic seasonic a12 series
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Ryzen 5 3500Х
24
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
21
Обзор ноутбука ASUS VivoBook S15 S533F
5
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super – июль 2020
31
Обзор и тестирование видеокарт ASUS GeForce GTX 1650 LP и MSI GeForce GTX 1650 4GT LP: маленькие крохи
20
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z490-A
20
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: июль 2020
35
Death Stranding: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
88
Тестируем AMD Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT, а также сводим все протестированные процессоры воедино
69
Обзор и тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus Duo 15
8

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
19 июля 2020 21
Death Stranding: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
14 июля 2020 88
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: июль 2020
15 июля 2020 35
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: июль 2020
8 июля 2020 23
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS GeForce GTX 1080 Ti – июль 2020
10 июля 2020 56
Тестируем AMD Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT, а также сводим все протестированные процессоры воедино
14 июля 2020 69

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Несколько десятков популярных смартфонов Xiaomi 2018-2019-х годов уже получили MIUI 12 – список телефонов и сроки выхода прошивки от 19 июля
19
Стоимость флагманского Xiaomi Mi 9T Pro снизилась на 10 000 рублей – Snapdragon 855 plus, оптическая стабилизация и 27-Ватная зарядка по лучшей цене с начала продаж
28
Sony Xperia 1 сильно подешевел – Snapdragon 855, защита IP68, экран OLED, NFC и стереодинамики
7
Интегрированная графика на процессоре Ryzen 7 4700G оказалась быстрее дискретных видеокарт GeForce GTX 950 и Radeon RX 550
32
Хит продаж Xiaomi 2019 года получил стабильную прошивку MIUI 12 в России
3
Видеокарты GeForce RTX 2080 Ti исчезают из продажи
36
Выбор лучшего SSD лета 2020 года для игрового компьютера – оптимальные решения для любого кошелька по версии экспертов Рcgamesn
13
Флагманы HUAWEI 2019 года подешевели в России на 15 тысяч рублей – P30 Pro и P30 по самой низкой цене с начала продаж
3
Новые высокоскоростные NVMe SSD Crucial P5 производства компании Micron поступили в продажу
68
Две новых модификации для Witcher 3 значительно улучшили графику, текстуры и освещения, а также сделали игру гораздо динамичные и более непредсказуемой
5
Xiaomi представила официальный список смартфонов 2018-2020-х годов, которые получат глобальную версию MIUI 12 в августе
3
Cubot X30 стал сильным конкурентом для Huawei nova 5T, хоть стоит в почти два раза дешевле
5
Наиболее полная информация об игровой приставке PlayStation 5 – сроки выхода, цены в Европе и многое другое
8
Xiaomi Mi 10 Pro с 512 ГБ памяти подешевел на 22 000 рублей – Snapdragon 865, 108-Мп камера, экран 90-Гц OLED, стереодинамики и АКБ на 4500 мАч с 50-Вт зарядкой по лучшей цене на рынке
4
Железные 60 FPS обеспечены – новая консоль Microsoft Xbox Series X наверняка сможет выдать даже больший результат
22
Видеокарта или процессор – изучаем проблему раскрытия видеокарты в современных играх – 4 бюджетных ядра в тестировании Gecid
15
Процессоры AMD продаются в 4 раза лучше CPU от Intel в магазине Mindfactory.de
73
APU AMD Ryzen 7 4700G продемонстрировал свои возможности в нескольких бенчмарках — новинка смогла превзойти Intel Core i9-9900KF
23
Следующий топовый флагман Xiaomi будет стоить до 20 000 рублей
7
AMD заявила о превосходстве Radeon над NVIDIA
48

Популярные статьи

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
21
Компьютер для Супермена – разбираем сборку ПК от Генри Кавилла
68
Выясняем, почему ремастеры всегда или почти всегда хуже оригинальных игр
21
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Ryzen 5 3500Х
24
Обзор игровых новостей из мира Android (13-19 июля 2020)
3
JEDEC опубликовала стандарт памяти DDR5, анализируем, сколько времени будет актуальна DDR4. Вспоминаем, как DDR4 вытесняла DDR3
9
Сравнение GTX 750 Ti c GTX 750 — на ступеньку выше
3

Сейчас обсуждают

Евгений Васютин
01:55
Автору для начала нужно было протестировать Intel HD 630 - и сделать ее отправной точкой. В отличии от 650 - о существовании и производительности которой мало кому известно - встройка интел есть (или ...
Сравнение GTX 750 Ti c GTX 750 — на ступеньку выше
Yolanda Tarska
01:49
Переход с DDR3 на DDR4 был очень болезненный для индустрии, даже Intel неслыханно решились на оба стандарта памяти в Skylake, хотя обычно своим волевым решением и миллионами оем заказов легко переводи...
JEDEC опубликовала стандарт памяти DDR5, анализируем, сколько времени будет актуальна DDR4. Вспоминаем, как DDR4 вытесняла DDR3
Winssy
01:49
AdBlock вам в помощ.
AMD Ryzen 7 4700G до 5,0 ГГц по всем 8 ядрам c ОЗУ DDR4-5400
Yolanda Tarska
01:44
В начале дороже, а потом будет 32гб DDR5-4800 или даже 5000-5500МГц будет стоить как 16гб простой DDR4-2666, ведь DDR5 будут делать на новых техпроцессах, но это не скоро, в начале будет дороже новая ...
JEDEC опубликовала стандарт памяти DDR5, анализируем, сколько времени будет актуальна DDR4. Вспоминаем, как DDR4 вытесняла DDR3
Radiant Star
01:43
видеопамять покинула чат
JEDEC опубликовала стандарт памяти DDR5, анализируем, сколько времени будет актуальна DDR4. Вспоминаем, как DDR4 вытесняла DDR3
Radiant Star
01:42
Цены высокие точно не будут, так как 4800 это минимальная частота стандарта ддр5, это как 2133 у ддр4. Память с максимальной частотой предыдущего поколения всегда стоила дороже, чем с аналогичной ново...
JEDEC опубликовала стандарт памяти DDR5, анализируем, сколько времени будет актуальна DDR4. Вспоминаем, как DDR4 вытесняла DDR3
Yolanda Tarska
01:41
Уже карты упираются в ддр3 давно, даже 1070 в Ассасине в стоковую ддр3-1600, а новые карты конечно только с ддр4.
JEDEC опубликовала стандарт памяти DDR5, анализируем, сколько времени будет актуальна DDR4. Вспоминаем, как DDR4 вытесняла DDR3
Twisted Evil
01:37
Наконец-то годные тесты, а не вся эта эксельная дрисня.
Сравнение GTX 750 Ti c GTX 750 — на ступеньку выше
Yolanda Tarska
01:35
В Вин10 Пуск самый удобный, такой и хотели все ещё с Win95..., только то что нужно и своё, а не ерунда всякая, огромное большое меню с ярлыками.
Меню «Пуск» в Windows 10 может получить закругленные углы
Yolanda Tarska
01:34
Ну..., достаточно актуально, было когда-то.
Сравнение GTX 750 Ti c GTX 750 — на ступеньку выше
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем