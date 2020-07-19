Новые высокоскоростные NVMe SSD Crucial P5 производства компании Micron поступили в продажу
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Весной 2020 года компания Micron анонсировала новые высокоскоростные твердотельные накопители Crucial P5. Накопители данной серии предназначены для игровых домашних компьютеров и рабочих станций.
Изделия выпускаются в формате M.2 2280 (22 × 80 мм) и используют интерфейс PCI-Express 3.0 x4 с протоколом NVMe 1.3. Применены 96-слойные микросхемы флеш-памяти TLC 3D NAND. Интересным моментом является использование производителем нового контролера с LPDDR4 DRAM-буфером собственной разработки. Таким образом, данный накопитель — один из немногих, в которых производитель использует основные компоненты только собственного производства. Уверенность компании Micron в качестве своего накопителя выразилась в предоставлении пятилетней гарантии на него.
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Основные технические характеристики новинок представлены ниже. А с обзорами уже можно ознакомиться в сети.
|Модель/ёмкость
|Crucial P5 250GB
|Crucial P5 500GB
|Crucial P5 1TB
|Crucial P5 2TB
|Продолжительность работы до отказа (MTTF)
|1,8 млн. часов
|1,8 млн. часов
|1,8 млн. часов
|1,8 млн. часов
|Суммарное число записываемых байтов (TBW)
|150 Тбайт
|300 Тбайт
|600 Тбайт
|1200 Тбайт
|Скорость последовательного чтения
|3400 Мбайт/с
|3400 Мбайт/с
|3400 Мбайт/с
|3400 Мбайт/с
|Скорость последовательной записи
|1400 Мбайт/с
|3000 Мбайт/с
|3000 Мбайт/с
|3000 Мбайт/с
|Скорость случайного чтения
|210K IOPS
|210K IOPS
|390K IOPS
|430K IOPS
|Скорость случайной записи
|355K IOPS
|500K IOPS
|500K IOPS
|500K IOPS
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Что касается цен, то "народными" их не назовёшь, но многим они могут показаться довольно приемлемыми.
|Модель/ёмкость
|Crucial P5 250GB
|Crucial P5 500GB
|Crucial P5 1TB
|Crucial P5 2TB
|Цена
|63$
|87$
|180$
|400$
В зарубежных магазинах накопители Crucial P5 уже доступны к покупке. А в ближайшее время они поступят и на полки российских продавцов.
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