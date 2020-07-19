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Новые высокоскоростные NVMe SSD Crucial P5 производства компании Micron поступили в продажу

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Весной 2020 года компания Micron анонсировала новые высокоскоростные твердотельные накопители Crucial P5. Накопители данной серии предназначены для игровых домашних компьютеров и рабочих станций.

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Изделия выпускаются в формате M.2 2280 (22 × 80 мм) и используют интерфейс PCI-Express 3.0 x4 с протоколом NVMe 1.3. Применены 96-слойные микросхемы флеш-памяти TLC 3D NAND. Интересным моментом является использование производителем нового контролера с LPDDR4 DRAM-буфером собственной разработки. Таким образом, данный накопитель — один из немногих, в которых производитель использует основные компоненты только собственного производства. Уверенность компании Micron в качестве своего накопителя выразилась в предоставлении пятилетней гарантии на него.

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Основные технические характеристики новинок представлены ниже. А с обзорами уже можно ознакомиться в сети.

Модель/ёмкость Crucial P5 250GB Crucial P5 500GB
Crucial P5 1TB
Crucial P5 2TB
Продолжительность работы до отказа (MTTF) 1,8 млн. часов 1,8 млн. часов
 1,8 млн. часов
 1,8 млн. часов
Суммарное число записываемых байтов (TBW)
 150 Тбайт
 300 Тбайт
600 Тбайт
1200 Тбайт
Скорость последовательного чтения
3400 Мбайт/с
3400 Мбайт/с
3400 Мбайт/с
3400 Мбайт/с
Скорость последовательной записи
1400 Мбайт/с
3000 Мбайт/с
3000 Мбайт/с
3000 Мбайт/с
Скорость случайного чтения
210K IOPS
210K IOPS
390K IOPS
430K IOPS
Скорость случайной записи
355K IOPS
500K IOPS
500K IOPS
500K IOPS


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Что касается цен, то "народными" их не назовёшь, но многим они могут показаться довольно приемлемыми.

Модель/ёмкость
 Crucial P5 250GB
Crucial P5 500GB
Crucial P5 1TB
Crucial P5 2TB
Цена 63$
 87$ 180$ 400$


В зарубежных магазинах накопители Crucial P5 уже доступны к покупке. А в ближайшее время они поступят и на полки российских продавцов.

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Теги

ssd micron m.2 crucial nvme tlc 3d nand crucial p5 pci-express 3.0 x4
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Гига за 4 тыс-это к вам,фанатам Лизы
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Yolanda Tarska
14:47
250 тут для многих мало, но для рабочего компа отлично, ведь игры и торренты не качаются, а для игр уже 500 хорошо, тоже не особо нужно ставить кучу игр одновременно.
Новые высокоскоростные NVMe SSD Crucial P5 производства компании Micron поступили в продажу
Gunnar
14:47
У меня 250 nmve под систему, купленный за копейки давно, и 1тб ссд сата под остальное. Плохо?
Новые высокоскоростные NVMe SSD Crucial P5 производства компании Micron поступили в продажу
Toichik
14:45
как можно было такой кал слепить, как Ваш пост?))
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