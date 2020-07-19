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Весной 2020 года компания Micron анонсировала новые высокоскоростные твердотельные накопители Crucial P5. Накопители данной серии предназначены для игровых домашних компьютеров и рабочих станций.

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Изделия выпускаются в формате M.2 2280 (22 × 80 мм) и используют интерфейс PCI-Express 3.0 x4 с протоколом NVMe 1.3. Применены 96-слойные микросхемы флеш-памяти TLC 3D NAND. Интересным моментом является использование производителем нового контролера с LPDDR4 DRAM-буфером собственной разработки. Таким образом, данный накопитель — один из немногих, в которых производитель использует основные компоненты только собственного производства. Уверенность компании Micron в качестве своего накопителя выразилась в предоставлении пятилетней гарантии на него.

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Основные технические характеристики новинок представлены ниже. А с обзорами уже можно ознакомиться в сети.

Модель/ёмкость Crucial P5 250GB Crucial P5 500GB

Crucial P5 1TB

Crucial P5 2TB

Продолжительность работы до отказа (MTTF) 1,8 млн. часов 1,8 млн. часов

1,8 млн. часов

1,8 млн. часов

Суммарное число записываемых байтов (TBW)

150 Тбайт

300 Тбайт

600 Тбайт

1200 Тбайт

Скорость последовательного чтения

3400 Мбайт/с

3400 Мбайт/с

3400 Мбайт/с

3400 Мбайт/с

Скорость последовательной записи

1400 Мбайт/с

3000 Мбайт/с

3000 Мбайт/с

3000 Мбайт/с

Скорость случайного чтения

210K IOPS

210K IOPS

390K IOPS

430K IOPS

Скорость случайной записи

355K IOPS

500K IOPS

500K IOPS

500K IOPS







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Что касается цен, то "народными" их не назовёшь, но многим они могут показаться довольно приемлемыми.

Модель/ёмкость

Crucial P5 250GB

Crucial P5 500GB

Crucial P5 1TB

Crucial P5 2TB

Цена 63$

87$ 180$ 400$





В зарубежных магазинах накопители Crucial P5 уже доступны к покупке. А в ближайшее время они поступят и на полки российских продавцов.