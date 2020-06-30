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По информации известного сайта Techpowerup, анонсированный на выставке CES 2020 SSD накопитель компании Samsung - 980 Pro на этой неделе был сертифицирован Корейским национальным радиоагентством. Это означает, что продукт будет выпущен в третьем квартале 2020 года.

Максимальная емкость составит 1 ТБ, что обусловлено используемыми 128-слойными микросхемами флэш-памяти 3D V-NAND MLC (2 бита на ячейку). Накопитель будет выпускаться в трёх вариантах:

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- 1 ТБ (MZ-V8P1T0);

- 500 ГБ (MZ-V8P500);

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- 250 ГБ (MZ-V8P250).

SSD поддерживает интерфейс PCI Express 4.0 x4, а его быстродействие составит до 6500 МБ/с при линейном чтении и до 5000 МБ при последовательной записи. Скорость работы со случайными блоками, как и характеристики нового управляющего контроллёра производства Samsung - до сих пор неизвестны.

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В ближайшее время можно ожидать официальный релиз Samsung 980 Pro.