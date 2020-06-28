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Геймеры всего мира с нетерпением ждут релиза игры Cyberpunk 2077, который недавно был отложен. Сам этот факт вызвал беспокойство у игроков. На днях youtube-канал IGN дал им новый тревожный повод. Дизайнер уровней Майлс Тост (Miles Tost) сообщил, разработчик уже вырезал некоторый ранее анонсированный контент. И теперь в игре не будет метро. Это произошло по причине изменения системы быстрых перемещений. До этого сообщалось, что на поездах за внутреннюю валюту можно будет добраться до разных точек Найт-Сити. Теперь такая возможность пропала полностью. Вместо метро игрокам будут доступны специальные терминалы, с помощью которых они смогут переместиться куда им необходимо абсолютно бесплатно. Сами поезда возможно сохранятся в игре, но не будут интерактивны.Второй момент коснулся кастомизации автомобилей. Эту функцию разработчики ранее обещали в многочисленных интервью. Однако теперь, игроки будут получать в своё распоряжение уже кастомизированные автомобили и сами не смогут вносить в них изменения.Впрочем, есть и положительные моменты. Так, многие журналисты, которые уже сыграли в Cyberpunk 2077, отмечают, что у Ви и так отличный автомобиль и менять его совсем не хочется.