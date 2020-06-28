В игре Cyberpunk 2077 можно будет гладить кошек — сообщила журналистка IGN Miranda Sanchez
рекламаНекоторые блогеры и журналисты уже получили доступ к самой ожидаемой игре 2020-го года - Cyberpunk 2077. Они исследуют все закоулки её открытого мира, обращая внимание как на общую картину, так и на мелочи. Журналистка из IGN Миранда Санчес (Miranda Sanchez) смогла поделиться своим видением нового мира. В ходе путешествия по Cyberpunk 2077 ей удалось погладить обитающую там кошку. Она сказала, что это было очень важным моментом для неё. Скорее всего она имела в виду уровень взаимодействия с окружающим миром в игре, то есть его интерактивности. Ведь это немаловажный фактор, определяющий погружение в среду игры. К сожалению, обнаружить собак на своем пути ей не удалось. Но это не значит, что их там нет. Ведь ранее квест-директор Cyberpunk 2077 упоминал о наличии в игре именно кошек и собак. К сожалению, животный мир ограничен лишь этими животными, поскольку остальные во вселенной Cyberpunk 2077 просто вымерли под воздействием деятельности человека.
Конечно, многим этот момент может показаться смешным и маловажным. Но не стоит забывать, что издревле на Руси существовала традиция: подкинуть на пути жениха кошку и проследить за его реакцией, которая много рассказывала окружающим о его психологическом портрете. Ведь жених мог заботливо убрать кошку со своего пути, одновременно погладив младшего друга человека, а мог оттолкнуть её или, что просто возмутительно, даже пнуть. От действий жениха зависело формирование к нему отношения родственников невесты и других людей, которые ранее не знали его с разных сторон. Вот и мы смогли немного узнать о Миранде Санчес.
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