Репортаж с матча Локомотив - Торпедо, который прошел в стилистике "Тетриса" в честь недавно вышедшего сериала

В Москве футбольный клуб «Локомотив» устроил гейм-ивент в стиле «Тетрис» перед последним матчем чемпионата России с «Торпедо». Рядом с ареной зрителей погружали в мир 8-битных игр автоматы и приставки, а лучших игроков награждали мерчем от «Локо» в стилистике матч-дея.

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Недавно вышедший фильм напомнил о самой легендарной компьютерной игре XX века. «Тетрис» создал в 1984 году советский инженер Алексей Пажитнов, а в кино его сыграл Никита Ефремов. Собственно сам актер и пригласил болельщиков на футбол, чтобы погрузиться в ностальгию по 80-м и зарубиться на игровых автоматах в «Городки», «Морской бой» и «Снайпера».

Фигурки из тетриса вели зрителей по всей территории арены. Так, возле стадиона можно было поиграть в «Дженгу» из тетрис блоков. Микс тетриса и городков привлекал болельщиков с детьми, которые с удовольствием выбивали построенные родителями конструкции. На сцене, собранной из блоков в цветах «Локомотива», выступили GSPD и Dead Blonde. Они сыграли треки в стилях рейв-поп, синтвейв и евробит – все они вновь обрели популярность, особенно после выхода «Тетриса».

Связь футбола и видеоигр стала еще крепче, а отзвуки мелодий из «Тетриса» стали удачными для хозяев черкизовской арены. «Локо» подарил болельщикам уверенную победу над принципиальными соперниками из «Торпедо» (3:1) и завершил непростой сезон на мажорной ноте.





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