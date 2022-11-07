Характеристики новинки: вязкость 4500 Па·с, плотность 2,6 г/см3, объёмное сопротивление 1,8 × 1012 Ом-см, показатель напряжения пробоя в 7,5 кВ/мм

3070 Ti Gigabyte Gaming за 55тр в Ситилинке

3070 Ti Gigabyte Gaming за 55тр в Ситилинке

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Швейцарская компания Arctic представила свою новую термопасту MX-6. Новинка пришла на смену MX-5. MX-6 будет выпускаться производителем наряду с популярной MX-4, на основе которой и была разработана.

MX-6 применима для использования в качестве термоинтефейса для CPU и GPU. Характеристики новинки: вязкость 4500 Па·с, плотность 2,6 г/см3, объёмное сопротивление 1,8 × 1012 Ом-см, показатель напряжения пробоя в 7,5 кВ/мм.

Производитель не указывает теплопроводность MX-6, но сообщает, что она превосходит популярную MX-4 на 20%. Artic обещает сохранение показателей вязкости и теплопроводности MX-6 в течении 8 лет.

Состав новинки не разглашается. MX-6 будет поставляться как в шприцах объемом от 2 до 8 граммов, так и в составе комплекта из шприца, весом 4 грамма и 6 салфеток. Цвет новой термопасты серый.

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Arctic так же обнародовала цены на MX-6. 2-х граммовый шприц будет стоить $13, 4-х граммовый - $15. Комплект из 4-х граммового шприца и салфеток обойдется в $16. Стоимость 8-ми граммового шприца составит $19.