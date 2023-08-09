Nvidia первой в мире представила графические процессоры с памятью HBM3e

Nvidia представила свою новую и улучшенную версию платформы суперчипа GH200 Grace Hopper. Этот суперчип нового поколения специально разработан для приложений искусственного интеллекта (ИИ) и высокопроизводительных вычислений, обладая мощной памятью HBM3e. GH200 Grace Hopper оснащен тем же 72-ядерным процессором Grace, что и раньше, но теперь он поставляется с 480 ГБ памяти ECC LPDDR5X, а также вычислительным графическим процессором GH100 в сочетании со 141 ГБ памяти HBM3E в шести 24-гигабайтных стеках. Хотя физически на самом чипе установлено 144 ГБ, доступно только 141 ГБ.

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По сравнению со своим предшественником, оснащенным 96 ГБ памяти HBM3 с пропускной способностью ниже 4 ТБ/с, на этой модели увеличили пропускную способность более чем на 25%. Дополнительная мощность обеспечивает повышенный уровень производительности для рабочих нагрузок обучения ИИ, таких как задачи обработки естественного языка или модели распознавания изображений, которые требуют больших наборов данных с молниеносной скоростью. Новый графический процессор с более чем достаточной мощностью под капотом справится с любой поставленной перед ним задачей.

Платформа Nvidia GH200 Grace Hopper с HBM3 уже находится в производстве и поступит в продажу в следующем месяце. GH200 также оснащен HBM3e, который в настоящее время находится на стадии тестирования и, как ожидается, будет доступен во втором квартале 2024 года.