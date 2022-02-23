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Black Shark 4 Pro с процессором Snapdragon 888 SoC и быстрой зарядкой мощностью 120 Вт запущен во всем мире
Давайте подробнее рассмотрим цену и характеристики и функции Black Shark
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Black Shark еще в марте 2021 года выпустила смартфоны Black Shark 4 и Black Shark 4 Pro на китайском рынке. Через пару месяцев Black Shark 4 дебютировал во всем мире. Теперь, спустя почти год после запуска, вариант Pro наконец-то выходит на мировые рынки.

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Смартфон поставляется в двух конфигурациях — 8/128Gb и 12/256Gb. Базовый вариант устройства стоит 580$. В то время как второй вариант стоит 680$.

В нем установлен 6,67" Full HD+ 144 Гц AMOLED экран с соотношением сторон 20:9. Экран поддерживает пиковую яркость 1300нит и сертифицирован HDR 10+. В дисплей встроен сканер отпечатков пальцев.

"Сердцем" смартфона является 5нм чип Qualcomm Snapdragon 888, который работает совместно с видеоускорителем Adreno 660, модемом X60 5G, ОЗУ LPDDR5 и памятью UFS 3.1. Смартфон загружается под управлением Android 11 с оболочкой JoyUI 12.5.

Что касается фотовозможностей, то в нем установлена 64Мп камера с апертурой f/1,79, сверхширокоугольный объектив на 8Мп с углом обзора 120. Также есть макрообъектив 5MP с диафрагмой f/2.4. Для селфи используется 20Мп камера.

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Смартфон получил аккумулятор емкостью 4500mah с поддержкой fast charge 120Вт. Он имеет порт зарядки Type-C, специальные игровые триггеры, 1 аудиоразъем 3,5 мм и настройку с двумя динамиками. Что касается подключения, он предлагает две SIM-карты, 5G, WiFi 6 802.11ax, Bluetooth 5.2, NFC и GPS. Его размеры 163,83 × 76,35 × 9,9 мм, а вес — 220 граммов.

#смартфоны #смарт #новинки смартфонов #black shark 4 pro
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