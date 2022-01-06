Глобальный премьера Realme 9i состоится 10 января. Смартфон уже был замечен на основных веб-сайтах сертификации, включая Geekbench, Indonesia Telecom и China Quality Certification (CQC). Телефон также появился на алиэкспресс.
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Известный типстер раскрыл основные характеристики и рендеры Realme 9i. Известно, что будет оснащен процессором Snapdragon 680, тройной камерой на 50 МП, стереодинамиками и поддержкой быстрой зарядки 33 Вт.
Кроме этого, Realme 9i получит 6,6-дюймовый экран с разрешением Full HD+ и будет поддерживать частоту обновления до 90 Гц и частоту дискретизации касания 180 Гц. У него будет соотношение экрана к корпусу 90,8%.
Изображения также подтверждают наличие 50-мегапиксельной тройной камеры AI, которая будет сопровождаться 2-мегапиксельным черно-белым портретным объективом и 2-мегапиксельной макро-камерой. На передней панели у него будет 16-мегапиксельная селфи-камера, которая будет установлена в верхнем левом углу экрана.
В Realme 9i установлена батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки 33 Вт. Телефон будет работать на 6-нм процессоре Snapdragon 680 совместно с 6 или 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти. Он будет загружаться на Realme UI 2.0 на базе Android 11. Телефон будет предлагаться в двух цветовых решениях - Prism Blue и Prism Black.