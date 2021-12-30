Realme продолжает раскрывать подробности о своём первом настоящем премиальном флагманском смартфоне

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Презентация Realme GT 2 Pro состоится 4 января. Сегодня компания поделилась характеристиками камеры своего нового флагмана на Weibo.

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Основная камера будет иметь датчик Sony IMX766 на 50 МП - такой же, как в Oppo Find X3 Pro и OnePlus 9 Pro, обоих телефонах дочерних компаний под эгидой BKK Electronics.

В роли второй камеры выступает сверхширокоугольной сенсор на 150 градусов, а третья - является камерой микроскопом.

Realme GT 2 Pro считается флагманом бренда, но ему не хватает того, что есть в других телефонах того же уровня - специальной камеры с зумом для портретных снимков.

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Интересно, что Realme поставила "2.0" возле микроскопической камеры, предполагая, что это будет камера второго поколения. Вполне возможно это будет усовершенствованная 3 МП f/3.0 камера, которая была установлена на Find X3 Pro. Она имела 60-кратное увеличение и кольцевую подсветку, но использовалась только в очень специфических сценариях.