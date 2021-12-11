Протестированный вариант оснащён 10 ГБ оперативной памяти, но также ожидается выход версий с 8 и 12 ГБ ОЗУ

Samsung Galaxy S22 Ultra был замечен на Geekbench в прошлом месяце с обозначением модели SM-S908B на чипе Exynos 2200 SoC и с 8 ГБ оперативной памяти. Теперь вариант с процессором Snapdragon 8 Gen 1 также появился в базе данных тестов с кодом модели SM-S908N и SM-S908U. Первый, вероятно, является корейской версией, а второй может быть вариантом для США.

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SM-S908N и SM-S908U работают под управлением Android 12, но первый имеет 10 ГБ оперативной памяти, а второй - 8 ГБ. Информатор недавно заявил, что у Galaxy S22 Ultra будет два варианта оперативной памяти - 12 ГБ и 16 ГБ.

По сравнению с вариантом Exynos 2200, модель Snapdragon 8 Gen 1 показала лучшие результаты в одноядерных тестах Geekbench 5, набрав 1219 баллов, а устройство на Exynos 2200 - 691 балл.

Тем не менее, нет особой разницы между многоядерной производительностью двух устройств, поскольку S22 Ultra на базе Exynos 2200 набрал 3167 баллов, тогда как вариант Snapdragon 8 Gen 1 набрал 3154 балла.

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От Samsung пока нет ни слова о серии Galaxy S22, но, по слухам, линейка будет представлена 8 февраля 2022 года на мероприятии Galaxy Unpacked, а продажи начнутся через 10 дней. Однако Samsung начнет принимать предварительные заказы на серию S22 вскоре после завершения мероприятия.