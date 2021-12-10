Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Optovik За пост начислено вознаграждение
Университетские работы, проверенные Илоном Маском, продали почти за 8000 долларов
Студенческую работу, которую проверил Илон Маск, продали на аукционе
анонсы и реклама
Крутейшая 3060 Gigabyte Aorus появилась по норм цене
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
3060 Gigabyte Gaming намного дешевле чем везде
ASUS 3060 дешевеет после обвала крипты
ASUS 3060 Ti - смотри цену

Задолго до того, как Elon Musk основал Tesla и SpaceX, а если точнее в 1995 году он был молодым студентом и параллельно работал ассистентом преподавателя, помогая проверять экзаменационные и другие студенческие задания в бизнес-школе Wharton при Пенсильванском университете.

реклама

Прошло много лет, и некоторые работы, проверенные Маском, недавно были проданы на онлайн-аукционе за 7 753$. Продавцом стал один из бывших студентов Брайан Томас. Спустя 26 лет он нашел свои работы в гараже и подумал, что сейчас они имеют ценность. Он послал бумаги на экспертизу и получил для них сертификацию. Работа состоит из 9 страниц с инициалами Маска на первой странице. Покупатель работ пожелал остаться неизвестным.

анонсы и реклама
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
Все RTX 3090 стоят намного более 300000р
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен
RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде
MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

По словам представителей аукциона, рукописи Маска являются редкостью, но однажды фирма продала фотографию с его автографом за 1 383 доллара.

1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Samsung Galaxy S22 окажется дешевле ожидаемой ранее цены
3
Высокие цены на видеокарты вынудили геймеров из РФ перейти на бюджетные GeForce GTX 1650/1050 Ti
26
Бюджетный Core i3-12100 за $100 оказался быстрее Ryzen 9 5950Х за $800 в одноядерном тесте CPU-Z
79
Топовая GeForce RTX 3090 Ti дебютирует через несколько недель, но RTX 3070 Ti 16 Гбайт её опередит
6
Сегодня в сети Ethereum состоится хардфорк Arrow Glacier – Бомба сложности перенесена на 06.2022
28
Энтузиаст запустил культовую The Elder Scrolls V с 1300 модификациями и трассировкой лучей в 8К
10
Volvo разрабатывает экраны которые будут занимать всё лобовое стекло автомобиля
9
Утечка: Epic Games Store в этом месяце раздаст четырнадцать игр — по одной в день
+
Видеокарта GeForce RTX 3090 с трудом вытянула Ведьмак 3 в разрешении 8К на максималках
15
Sony опубликовала системные требования к God of War на ПК – Ryzen 9 3950Х и GeForce RTX 3080 для 4К
19
Новые подробности и скриншоты S.T.A.L.K.E.R. 2: новая фракция, пси-олень, цветущая зона и многое другое
19
Стала известна дата дебюта доступной видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3050
15
Ученые из Гарварда обнаружили гормон способный обратить вспять последствия диабета обоих типов
5
Вышла первая бета-версия Android 12L для смартфонов Google Pixel
+
DICE поделилась подробностями последнего в этом году обновления Battlefield 2042
7
Роскомнадзор заблокировал основной сайт Tor и не собирается останавливаться
27
Стали известны причины высокой стоимости материнских плат на чипсете Intel Z690
12
Valve удалила китайский проект Myth of Empires из Steam после жалобы на использование в нём исходного кода ARK Survival Evolved
5
В PS Store стартовала приуроченная к The Game Awards распродажа: участвует даже Battlefield 2042
1
Бракованные российские процессоры Эльбрус-8СВ стоимостью свыше 100 000р можно купить всего за 2500р
14

Популярные статьи

Как Wargaming вычисляет читеров в игре World of Tanks и почему, по моему мнению, этого недостаточно
28
Игровые компьютеры больше не нужны - сообщает годовой отчет Global Gaming Market
88
Моё мнение: Intel Alder Lake - это успех, AMD снова отстает
114
О кастомных сборках Windows или худшее, что может произойти с вашим компьютером
74
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 580
21
Windows 11 Pro за $15.43 – стартовала зимняя распродажа программного обеспечения
19
Как спасти сбережения от инфляции в 2021 году с помощью компьютерной техники
26
Выбираю комплектующие для заработка в играх Escape from Tarkov и Path of Exile
31
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 GoodRAM IRDM RGB IRG-36D4L18S/16GDC объемом 16 Гбайт
20
Заметки на полях: Жесткая машина рекламного PR на примере Halo Infinite от Microsoft
23

Сейчас обсуждают

Shuvalof Yuri
20:36
болезный, про кредиты слышал? вся страна в них по уши, даже на еду берут и лекарства. по 5 штук на каждого.
Исландия отказывается выделять электроэнергию новым крипто-майнерам
Леонид Мокривский
20:34
Ахах, геймеры хоть и бесполезные, но хотя бы безвредные, в отличии от хапуг и барыг майнеров, которые извлекают выгоду во вред остальным людям нагружая электросети и заставляя сжигаться всё больше угл...
Высокие цены на видеокарты вынудили геймеров из РФ перейти на бюджетные GeForce GTX 1650/1050 Ti
Игорь Данченко
20:25
Так и скажем, снова решили доебаться до асрока, хотя эти матери ничем абсолютно не отличаются от дорогих моделей.
Эксперты Igor’s Lab нашли решение проблемы плохого контакта CPU Intel Alder Lake с подошвой кулера
vurdalakec
20:25
Тело можно заморозить а душу нет.
Билл Гейтс назвал сроки миграции людей в метавселенные, а Microsoft готовит виртуальный аналог Skype
V.L.A.D.L.E.N
20:23
Тупой пизде пора детей рожать, а не с копьём бегать.
Геймплейная нарезка Horizon Forbidden West — с возмужавшей Элой и демонстрацией доступного героине оружия
VRoman
20:22
Нравится мне этот мужик, он - достойный соперник для Лизы. С такой конкуренцией процессорная индустрия снова начнёт процветать.
Не дождётесь: глава Intel заявил о намерениях оставаться у руля ещё лет восемь
Savangard
20:22
Неужели так больно? Такую простыню настрочить...
Платформа Alder Lake увеличила долю рынка процессоров Intel, но AMD остается лидером
Андрей Маликов
20:20
200долларов+20%=240долларов= 17к620 рублей, тебе было сложно в уме накинуть и посчитать ?
Платформа Alder Lake увеличила долю рынка процессоров Intel, но AMD остается лидером
Ecowar
20:17
Криптогеи-трейдеры должны страдать.
Биткоин продолжает падение, а эксперты РБК ожидают снижения курса ВТС до $30 000 к концу 2021 года
Bernigan
20:17
хз почему они должны проигрывать, если начинка одинакова, а при распознавании майнинга просто включается механизм замедления (может я и не прав, особо не интересовался)
Влияет ли майнинг на количество fps играх – GeForce RTX 3080 после года на ферме в тесте SH
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем