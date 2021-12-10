Студенческую работу, которую проверил Илон Маск, продали на аукционе

Задолго до того, как Elon Musk основал Tesla и SpaceX, а если точнее в 1995 году он был молодым студентом и параллельно работал ассистентом преподавателя, помогая проверять экзаменационные и другие студенческие задания в бизнес-школе Wharton при Пенсильванском университете.

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Прошло много лет, и некоторые работы, проверенные Маском, недавно были проданы на онлайн-аукционе за 7 753$. Продавцом стал один из бывших студентов Брайан Томас. Спустя 26 лет он нашел свои работы в гараже и подумал, что сейчас они имеют ценность. Он послал бумаги на экспертизу и получил для них сертификацию. Работа состоит из 9 страниц с инициалами Маска на первой странице. Покупатель работ пожелал остаться неизвестным.

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По словам представителей аукциона, рукописи Маска являются редкостью, но однажды фирма продала фотографию с его автографом за 1 383 доллара.