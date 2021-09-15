Рекламный постер Samsung Galaxy M52 намекает, что новая модель сохранит мощный аккумулятор
До презентации нового Samsung M52 остается все меньше времени. Официальные даты говорят об анонсе в конце сентября, до которого остается 2 недели. Сервис Amazon India уже вывесил первый рекламный баннер, и если верить ему, то недавно появившаяся в сети информация о характеристиках новой модели в целом соответствует действительности.
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На изображении хорошо видно, что новый смартфон будет оснащен основной тройной камерой. А многообещающий слоган «Monster is back» как бы намекает пользователям о высокой автономности и мощном аккумуляторе. Но именно этот момент и беспокоит некоторых ценителей Samsung – чуть ранее в сети появлялись якобы утечки, в которых говорилось об аккумуляторе новой модели объемом всего 5000 мАч. Это достаточно неплохой показатель, и к тому же очень распространенный в современных гаджетах. Но у прошлой модели Samsung M51 емкость аккумулятора составляла все 7000 мАч, что не могло не радовать всех ценителей долгой автономной работы.
И если верить слогану на новом баннере, то монстр с мощным аккумулятором должен вернуться, но утверждение это можно будет считать правдивым только при условии, что новая модель сможет продемонстрировать те самые 7000 мАч.
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