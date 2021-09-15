Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

До презентации нового Samsung M52 остается все меньше времени. Официальные даты говорят об анонсе в конце сентября, до которого остается 2 недели. Сервис Amazon India уже вывесил первый рекламный баннер, и если верить ему, то недавно появившаяся в сети информация о характеристиках новой модели в целом соответствует действительности.

реклама

На изображении хорошо видно, что новый смартфон будет оснащен основной тройной камерой. А многообещающий слоган «Monster is back» как бы намекает пользователям о высокой автономности и мощном аккумуляторе. Но именно этот момент и беспокоит некоторых ценителей Samsung – чуть ранее в сети появлялись якобы утечки, в которых говорилось об аккумуляторе новой модели объемом всего 5000 мАч. Это достаточно неплохой показатель, и к тому же очень распространенный в современных гаджетах. Но у прошлой модели Samsung M51 емкость аккумулятора составляла все 7000 мАч, что не могло не радовать всех ценителей долгой автономной работы.

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

И если верить слогану на новом баннере, то монстр с мощным аккумулятором должен вернуться, но утверждение это можно будет считать правдивым только при условии, что новая модель сможет продемонстрировать те самые 7000 мАч.