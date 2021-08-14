Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Xiaomi представила Redmi 10 - MediaTek Dimensity G88 и камера на 50 Мп

Redmi 10 с камерой Quad AI и градиентным цветом
[ ] для раздела Блоги
1
3070 Ti MSI - цена упала на порядок
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Компания Xiaomi официально анонсировала запуск своего будущего бюджетного телефона Redmi 10. Тизер-постер подтверждает некоторые ключевые детали устройства. Давайте посмотрим на характеристики, функции и другие детали Redmi 10.

реклама

Смартфон будет выполнен в трех цветовых решения: Carbon Grey, Pebble White, Sea Blue.

анонсы и реклама
Самая дешевая 3060 снова в продаже
-22000р на 3060 Ti Gigabyte = топ цена
-31 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле нет нигде
3090 дешево в XPERT.RU
Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

На задней панели телефона будет установлена 50-мегапиксельная квадрокамера. Для селфи в телефоне установлена фронтальная камера на 8 МП.

реклама

Redmi 10 оснащен 6,5-дюймовым Full HD+ дисплеем. Он будет поддерживать адаптивную частоту обновления, которая переключается между 45, 60 и 90 Гц. Смартфон будет работать на процессоре SoC MediaTek Dimensity G88 совместно с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

В телефоне установлена батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт и обратной зарядки 9 Вт. В комплекте идет быстрое зарядное устройство на 22,5 Вт. Устройство также имеет разъем для наушников 3,5 мм и боковой сканер отпечатков пальцев. Размеры смартфона составляют 161,96 x 75,54 x 8,93 мм, а вес - 182 грамма.

Xiaomi подтвердит официальную дату запуска уже в ближайшие дни.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

xiaomi redmi
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса AeroCool Wave
3
Обзор и тестирование Mesh-набора ASUS ZenWiFi XD6
5
Far Cry 5: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
11
Битва процессоров: Core i5-8400 VS Ryzen 3 3100
40
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 280R
19
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700
7
Обзор телефона Philips Xenium E185
27
F1 2020: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
1
Обзор и тестирование моноблока ASUS Zen AiO 24 M5401WUA
6
Битва процессоров: Core i5-8400 VS Ryzen 5 2600
15

Интересные материалы

Деньги вперед: главные игры августа 2021 года
6 августа 2021 45
Обзор телефона Philips Xenium E185
10 августа 2021 27
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 3 3300X
8 августа 2021 39
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX82U
7 августа 2021 26
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 7 1700X
4 августа 2021 33
Far Cry New Dawn: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
6 августа 2021 30

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Видеокарты NVIDIA дешевеют в магазинах РФ – GeForce RTX 3080 LHR со скидкой до 40 000 рублей
55
Появление видеокарт Radeon RX 6600 XT по рекомендованным ценам стало возможным за счёт субсидий
18
Хардфорк London сделал майнеров Эфира беднее на 18%, а вереди Shanghai и Ethereum 2.0
20
Polaris возвращается в двухчиповой Radeon RX 570 для майнинга — 60 мегахешей в Ethash
23
Изучаем доходность майнинга Radeon RX 6600 XT в Эфире – лучшая фермерская видеокарта на рынке
30
Аналитики РБК рассказали о будущем Биткоина и поделились мнением о его положении в мире и РФ
55
Подорожание Эфира привело к росту цен на видеокарты в магазинах РФ – GeForce 3060 прибавила 6000 р
22
Wargaming празднует 11-летие World of Tanks с раздачей серьёзных подарков
4
Производительность DDR5-4800 и DDR4-3200 позволяют сравнить тесты Alder Lake-S в UserBenchmark
26
Как выглядит Cyberpunk 2077 в разрешении 4K и с установленными 50 модификациями — смотрим видео
23
NVIDIA представила компактный графический ускоритель RTX A2000
3
Xiaomi POCO F3 GT начал испытывать проблемы с перегревом после обновления MIUI 12.5
2
Хакеры научились майнить криптовалюту Monero с помощью удалённой установки Telegram
4
Записи реального игрового процесса Battlefield 2042 «утекли» в Сеть — спешите видеть, пока не удалили
16
AMD готова представить ускорители с архитектурой CDNA 2 к концу года
17
Стали известны даты проведения крупных сезонных распродаж в Steam до конца года
1
Журналист создал криптовалюту Idiot Coin и прославился, а инвесторы уже вкладываются в новый токен
37
Незнакомца на крыше в трейлере S.T.A.L.K.E.R. 2 озвучил Леонид Захарченко
13
Украинский студент доказал, что Twitter обрезает темнокожих на фото и получил за это 3 500$
18
GIGABYTE официально отзывает опасные блоки питания GP-P850GM и GP-P750GM
10

Популярные статьи

О бесплатных радиомайнерах для добычи криптовалюты Helium
20
Распродажа: пожизненная лицензия на Windows 10 всего лишь за 930 рублей
Выжимаем +19 % FPS в Ведьмак 3: Дикая охота на бюджетной видеокарте в 1080p
18
Far Cry 5: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
11
IP-камера Longse LS-IP100/40: Обзор, тесты и разборка
+
Обзор и тестирование Mesh-набора ASUS ZenWiFi XD6
5
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Wave
3

Сейчас обсуждают

Мавлет Компотов
15:48
Выгоден конечно, до поры до времени
Доходность майнинга Эфира на видеокартах снижается несмотря на рост цены на криптовалюту
SeTi2019
15:47
Экономия напоминает мне пример идиотского бизнеса. Суть такова. Например, магазин элитной мебели нанимает куриц-нищебродок "чтобы подешевле" продавцами. Приходят покупатели покупать кухню за мульон, а...
Моё мнение о конфигурациях компов, которые предлагают некоторые блогеры
UB3R
15:46
Блокчейн переоценен, во-вторых, блокчейн не нуждается в балконных майнерах. Децентрализация - глупость и пустой треп, ты даже не понимаешь, о чем говоришь. Ограниченная эмиссия - о да, и тут же премай...
Доходность майнинга Эфира на видеокартах снижается несмотря на рост цены на криптовалюту
1 1
15:45
такие умственные дебри Заглот он не одолеет )
Доходность майнинга Эфира на видеокартах снижается несмотря на рост цены на криптовалюту
burobay
15:44
Мои взгляды тут не при чем. Фанатики АМД в разы активнее фанатиков Интел на форумах - это факт
Журналист создал криптовалюту Idiot Coin и прославился, а инвесторы уже вкладываются в новый токен
1 1
15:44
Заглот ? Присмотрелся, да, Зоглот.
Доходность майнинга Эфира на видеокартах снижается несмотря на рост цены на криптовалюту
Мавлет Компотов
15:42
Так если ты получаешь прибыль в результате обмена, то чем ты отличаешься от спекулянта?
Доходность майнинга Эфира на видеокартах снижается несмотря на рост цены на криптовалюту
BaliskyKitX
15:40
Термопрокладки для этого существуют, спасибо хоть за сплошной медный радиатор, то у гиг 5700 хоть меняй не меняй, память греется также±
GIGABYTE официально отзывает опасные блоки питания GP-P850GM и GP-P750GM
Adam01
15:40
Когда не экономили на инженерах
Игровая консоль Microsoft Xbox Series S была разобрана — внутри почти идеальный дизайн
dimkahon
15:39
Найдешь 500 друзей в один день?
Покупатели раскупили Radeon RX 6600 XT так быстро, что спустя 10 минут в DNS уже не было видеокарт
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем