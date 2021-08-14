Xiaomi представила Redmi 10 - MediaTek Dimensity G88 и камера на 50 Мп
Компания Xiaomi официально анонсировала запуск своего будущего бюджетного телефона Redmi 10. Тизер-постер подтверждает некоторые ключевые детали устройства. Давайте посмотрим на характеристики, функции и другие детали Redmi 10.
реклама
Смартфон будет выполнен в трех цветовых решения: Carbon Grey, Pebble White, Sea Blue.
На задней панели телефона будет установлена 50-мегапиксельная квадрокамера. Для селфи в телефоне установлена фронтальная камера на 8 МП.
реклама
Redmi 10 оснащен 6,5-дюймовым Full HD+ дисплеем. Он будет поддерживать адаптивную частоту обновления, которая переключается между 45, 60 и 90 Гц. Смартфон будет работать на процессоре SoC MediaTek Dimensity G88 совместно с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.
В телефоне установлена батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт и обратной зарядки 9 Вт. В комплекте идет быстрое зарядное устройство на 22,5 Вт. Устройство также имеет разъем для наушников 3,5 мм и боковой сканер отпечатков пальцев. Размеры смартфона составляют 161,96 x 75,54 x 8,93 мм, а вес - 182 грамма.
Xiaomi подтвердит официальную дату запуска уже в ближайшие дни.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила