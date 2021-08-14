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Компания Xiaomi официально анонсировала запуск своего будущего бюджетного телефона Redmi 10. Тизер-постер подтверждает некоторые ключевые детали устройства. Давайте посмотрим на характеристики, функции и другие детали Redmi 10.

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Смартфон будет выполнен в трех цветовых решения: Carbon Grey, Pebble White, Sea Blue.

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На задней панели телефона будет установлена 50-мегапиксельная квадрокамера. Для селфи в телефоне установлена фронтальная камера на 8 МП.

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Redmi 10 оснащен 6,5-дюймовым Full HD+ дисплеем. Он будет поддерживать адаптивную частоту обновления, которая переключается между 45, 60 и 90 Гц. Смартфон будет работать на процессоре SoC MediaTek Dimensity G88 совместно с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

В телефоне установлена батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт и обратной зарядки 9 Вт. В комплекте идет быстрое зарядное устройство на 22,5 Вт. Устройство также имеет разъем для наушников 3,5 мм и боковой сканер отпечатков пальцев. Размеры смартфона составляют 161,96 x 75,54 x 8,93 мм, а вес - 182 грамма.

Xiaomi подтвердит официальную дату запуска уже в ближайшие дни.