Приставки PlayStation 4 и Xbox One исчезают из продажи в крупных магазинах, а цены на них растут
Кажется, определенный кризис и нехватка полупроводников и всех их составляющих постепенно дошла и до приставок прошлого поколения. Совсем недавно и практически случайным образом обнаружилось, что PlayStation 4 и Xbox One фактически невозможно купить в очень многих крупных магазинах Америки, так как их просто нет в продаже.
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В тех же торговых точках, где приставки все же есть в наличии, стоимость их заметно возросла. Так, например, известная американская сеть Walmart за PS4 Slim с объемом памяти в 1 ТБ и без идущих в комплекте игр сегодня просит почти 430 долларов, при том что рекомендуемая цена составляет около 300 долларов. Также из магазинов пропали или же сильно подорожали геймпады DualShock 4.
Насколько можно судить, ситуация с консолями в российском сегменте мало чем отличается от ситуации на западном рынке. Скорее всего, сегодня консоль PlayStation 4 в России вы сможете найти только в маленьких торговых точках. В соседней Украине PlayStation 4 Slim пока имеется в продаже и у официальных представителей по завышенной цене почти в 400 долларов.
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