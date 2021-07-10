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Приставки PlayStation 4 и Xbox One исчезают из продажи в крупных магазинах, а цены на них растут

Прошлое поколение приставок постепенно исчезает
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Кажется, определенный кризис и нехватка полупроводников и всех их составляющих постепенно дошла и до приставок прошлого поколения. Совсем недавно и практически случайным образом обнаружилось, что PlayStation 4 и Xbox One фактически невозможно купить в очень многих крупных магазинах Америки, так как их просто нет в продаже.

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В тех же торговых точках, где приставки все же есть в наличии, стоимость их заметно возросла. Так, например, известная американская сеть Walmart за PS4 Slim с объемом памяти в 1 ТБ и без идущих в комплекте игр сегодня просит почти 430 долларов, при том что рекомендуемая цена составляет около 300 долларов. Также из магазинов пропали или же сильно подорожали геймпады DualShock 4.

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Насколько можно судить, ситуация с консолями в российском сегменте мало чем отличается от ситуации на западном рынке. Скорее всего, сегодня консоль PlayStation 4 в России вы сможете найти только в маленьких торговых точках. В соседней Украине PlayStation 4 Slim пока имеется в продаже и у официальных представителей по завышенной цене почти в 400 долларов.

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