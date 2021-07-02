Kingston заявил о выпуске твердотельных носителей SSD с рекордным размером 7,68 Тб
Новый твердотельный носитель поддерживает интерфейс PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) с адаптером Gen 3.0 x4 и создан по технологии TLC 3D NAND. Поддержка протокола NVMe сохраняет высокую скорость обмена данных в типоразмере U.2 в режиме чтения до 3.3Гб и режиме записи до 2,7Гб. Высокий ресурс по времени безотказной работы ориентирует новые носители номиналом 1,92 Тб, 3,84 Тб и 7,68 Тб на серверное использование в дата центрах.
реклама
Твердотельные носители серии DC1500M поддерживают технологию PLP для защиты от потери данных из-за перебоев питания и резкого отключения питания. Высокая устойчивость от сбоев и многопоточность процессора и внутреннего контроллера делает DC1500M лучшим решением для серверной виртуализации VPS(VDS) на базе Hyper-V.
Новая линейка DC1500M дополняет предыдущую серию DC1000B серверных твердотельных дисков большого размера и стала продолжением технологии NVMe созданной Kingston в форм факторе U.2. Технология позволяет постоянно снижать цену при сохранении прежнего качества. Предыдущий сертификат надежности VMware Ready™ SATA для накопителей DC500 и накопителей DC450R остается действительным, и содержат пятилетнюю гарантию от производителя и два миллиона часов безотказной работы.
Все версии твердотельных SSD NVMe с шиной PCIe 4.0 x4 обладают максимальной пропускной способностью и находят преимущественную специализацию в быстрых операциях игровых потоков. Несмотря на высокую цену последних они являются обязательной частью интерфейсов материнских плат большинство игровых компьютеров.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила