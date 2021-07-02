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Kingston заявил о выпуске твердотельных носителей SSD с рекордным размером 7,68 Тб

Твердотельные накопители Kingston Digital DC1500M типоразмера U.2 предназначены для центров обработки данных
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Новый твердотельный носитель поддерживает интерфейс PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) с адаптером Gen 3.0 x4 и создан по технологии TLC 3D NAND. Поддержка протокола NVMe сохраняет высокую скорость обмена данных в типоразмере U.2 в режиме чтения до 3.3Гб и режиме записи до 2,7Гб. Высокий ресурс по времени безотказной работы ориентирует новые носители номиналом 1,92 Тб, 3,84 Тб и 7,68 Тб на серверное использование в дата центрах.

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Твердотельные носители серии DC1500M поддерживают технологию PLP для защиты от потери данных из-за перебоев питания и резкого отключения питания. Высокая устойчивость от сбоев и многопоточность процессора и внутреннего контроллера делает DC1500M лучшим решением для серверной виртуализации VPS(VDS) на базе Hyper-V.

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Новая линейка DC1500M дополняет предыдущую серию DC1000B серверных твердотельных дисков большого размера и стала продолжением технологии NVMe созданной Kingston в форм факторе U.2. Технология позволяет постоянно снижать цену при сохранении прежнего качества. Предыдущий сертификат надежности VMware Ready™ SATA для накопителей DC500 и накопителей DC450R остается действительным, и содержат пятилетнюю гарантию от производителя и два миллиона часов безотказной работы.

Все версии твердотельных SSD NVMe с шиной PCIe 4.0 x4 обладают максимальной пропускной способностью и находят преимущественную специализацию в быстрых операциях игровых потоков. Несмотря на высокую цену последних они являются обязательной частью интерфейсов материнских плат большинство игровых компьютеров.

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