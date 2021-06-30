Xiaomi выпустила игровой ноутбук Mi Notebook Pro X с RTX 3050 Ti и OLED-дисплеем с разрешением 3,5K
Xiaomi выпустила свой собственный игровой ноутбук под названием Mi Notebook Pro X. Xiaomi продвигает устройство как бюджетный игровой ноутбук.
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Mi Notebook Pro X поставляется в двух вариантах: Core i5 по цене 7 999 юаней (примерно 1238$), а вариант Core i7 - 9 999 юаней (примерно 1548$). Оба варианта оснащены процессорами Intel Core 11-го поколения и будут доступны с 19 июля.
Mi Notebook Pro X предлагает выбор между процессором Core i5-11300H или Core i7-11370H. Первый предлагает 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и 512 ГБ NVMe SSD, а второй - 32 ГБ памяти DDR4 и 1 ТБ NVMe SSD. Оба варианта оснащены графическим процессором Nvidia GeForce RTX 3050 Ti.
Ноутбук оснащен 15,6-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением экрана 3,5K (3456 x 2160 пикселей). Максимальная яркость составляет 600 нит. Дисплей также оснащен стеклом Corning Gorilla Glass. Другие ключевые характеристики включают Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, два порта USB-C (один с поддержкой Thunderbolt 4), два порта USB-A и датчик отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания ноутбука - а-ля Asus.
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Наконец, он оснащен зарядкой USB-C через USB Power Delivery, а также предлагает быструю зарядку 120 Вт для аккумулятора ноутбука 80 Вт/ч.
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