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Через несколько недель после дебюта нового игрового смартфона Legion, Lenovo решила дополнить линейку игровых ноутбуков Legion. Все четыре модели теперь оснащены процессорами Intel Core H 11-го поколения с видеокартами Nvidia серии RTX 30.

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Базовая модель Legion 5i оснащена 15,6-дюймовым IPS дисплеем с разрешением 2560 x 1440 пикселей и частотой 165 Гц. Также можно выбрать 1080p панели 165 Гц, 120 Гц и стандартные 60 Гц. В роли графического процессора выступает Nvidia RTX 3070 в паре с Intel Core i7-11800H. Кроме этого будет установлено до 32 ГБ оперативной памяти 3200 МГц и 2 ТБ хранилища NVMe.

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Lenovo также предлагает 17-дюймовую версию этой модели с аналогичным характеристиками. Различия будут только в дисплее. В этой версии будет Full Hd дисплей с частотой обновления 144 Гц.

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Третья новая модель в линейке - Legion 5i Pro, предлагает те же процессоры Intel и графические ускорители Nvidia, только отображение информации будет выводится уже на 16-дюймовый экран с разрешением 2560 x 1600 и частотой обновления 165 Гц. Экран также имеет максимальную яркость 500 нит и поддержку Dolby Vision. Lenovo утверждает, что соотношение сторон 16:10 должно позволить геймерам больше видеть в игре. Это может дать им преимущество в гонках или в шутерах Battle Royale.

В топовой линейке Lenovo Legion 7i установлен такой же 16-дюймовый дисплей, что и у Legion 5i Pro. Его конфигурация предлагает Intel Core i9-11980HK вместе с графическим процессором Nvidia RTX 3080 и 16 ГБ оперативной памяти GDDR6. Эта комбинация должна легко запускать большинство киберспортивных игр с разрешением 2560 x 1600 при 165 Гц. Охлаждать эту "прожорливую машину" поможет система управления температурным режимом Lenovo Coldfront. Ноутбук также оснащен клавиатурой Corsair, поддержкой Wi-Fi 6 и адаптером питания на 300 Вт.