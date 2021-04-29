Ноутбук-трансформер Samsung Galaxy Book Flex2 Alpha: чип Intel Tiger Lake, QLED экран и 18,5ч работы
Вчера Samsung представила ноутбуки Galaxy Book Pro и Galaxy Book Pro360 (каждый в вариантах 13,3 и 15,6 дюймов), а также 15,6-дюймовые Galaxy Book Odyssey и 15,6-дюймовые Galaxy Book. Но она также выставила новый ноутбук для предварительного заказа на своем веб-сайте в США.
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Galaxy Book Flex2 Alpha является преемником Galaxy Book Flex и поставляется в тех же 13,3-дюймовых и 15,6-дюймовых конфигурациях.
Экран ноутбука может вращаться на 360 градусов, имеет панель QLED с обычной яркостью 400 нит (600 нит в режиме Outdoor), разрешение 1920x1080 пикселей и поддержку S-Pen.
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К выбору доступно 2 конфигурации: на процессоре Intel 11-го поколения - i5-1135G7 или i7-1165G7 с графикой Intel Iris Xe, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4x 4267 МГц и до 512 ГБ SSD. В основу положена аппаратная платформа Intel Tiger Lake.
Что касается портов, то доступно: 1 полноразмерный HDMI, 1 USB-C, два USB-A 3.2, microSD и разъем для наушников.
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Samsung обещает до 18,5 часов автономной работы благодаря аккумулятору на 54 Втч.
Компания Samsung загрузила в Galaxy Book Flex2 Alpha свое программное обеспечение - Samsung Gallery, Dex, Flow, Notes, Recovery, Update.
Сейчас Galaxy Book Flex2 Alpha доступен по предзаказу и поступит в продажу 17 мая. 13,3-дюймовая модель стоит от 849$ с Intel i5-1135G7, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти и до 1049$ для i7-1165G7 с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ памяти. Официальной информации о цене 15,6-дюймовой модели пока нет.
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